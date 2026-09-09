В Ульяновске арестован возможный убийца криминального авторитета в 2000 году

Сотрудники угрозыска полиции и СКР задержали во вторник, 8 сентября, фигуранта резонансного дела об убийстве ульяновского криминального авторитета Валерия Хабатулина (прозвище Хобот). Засвияжский районный суд Ульяновска отправил Мельникова в СИЗО.

26 лет назад два предпринимателя заказали Хобота в ходе передела сфер криминального влияния на Ульяновский автомобильный завод (УАЗ). По указанию злоумышленников Мельников установил слежку и выяснил распорядок жертвы. В результате 21 декабря Валерия Хабатулина убили выстрелом в голову рядом с его домом на бульваре Хо Ши Мина. Убийце удалось скрыться.

Следователи все-таки смогли установить свидетеля, который ранее отказался дать показания из-за опасения расправы. Во время последнего допроса он рассказал о потенциальном киллере. Что же касается заказчиков первого преступления, то ими, как считают силовики, могли оказаться члены группировки из Санкт-Петербурга.

Подробнее об этом читайте в материале «Хобот давно минувших дел».