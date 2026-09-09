Хобот давно минувших дел

Сотрудники угрозыска полиции и СКР задержали во вторник, 8 сентября, фигуранта резонансного дела об убийстве ульяновского криминального авторитета Валерия Хабатулина (прозвище Хобот). Киллера нашли спустя 26 лет благодаря показаниям свидетеля, который раньше опасался сотрудничать с силовиками. Фигурант, которого уже арестовали, уже отбыл десятилетний срок за причастность к убийству другого «авторитета».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Задержание предполагаемого киллера

Фото: МВД России Задержание предполагаемого киллера

Фото: МВД России

Задержание предполагаемого киллера — 49-летнего Василия Мельникова — следователи СКР проводили при силовой поддержке бойцов Росгвардии и полиции у него дома. Параллельно правоохранители провели обыски в квартире и гараже злоумышленника, по итогам которых нашли боевую гранату и взрыватель. Фигуранта обвинили в убийстве по найму, совершенном группой лиц (п. «ж», «з», ч. 2 ст. 105 УК), и в незаконном хранении взрывчатки (ч. 1 ст. 222.1 УК). Засвияжский районный суд Ульяновска отправил Мельникова в СИЗО.

Само уголовное дело касается убийства Валерия Хабатулина, произошедшего в декабре 2000 года.

Как установило следствие, два предпринимателя заказали Хобота в ходе передела сфер криминального влияния на Ульяновский автомобильный завод (УАЗ).

По указанию злоумышленников Мельников установил слежку и выяснил распорядок жертвы. В результате 21 декабря Валерия Хабатулина убили выстрелом в голову рядом с его домом на бульваре Хо Ши Мина. Убийце удалось скрыться.

Раскрыть преступление сразу не получилось. Во-первых, оно произошло вечером на мини-рынке, где к приезду правоохранителей все следы уже затоптали. Во-вторых, на сам выстрел прохожие не обратили внимания, приняв его за взрыв хлопушки или фейерверк. И наконец, когда Хабатулин упал на землю, на помощь ему прибежал врач филиала поликлиники и стал делать искусственное дыхание.

В потемках доктор не заметил пулевого отверстия и решил, что у мужчины случился инсульт. Кровь он объяснил тем, что пострадавший разбил голову при падении. В результате реальную причину смерти удалось установить только утром патологоанатому.

Следователи все-таки смогли установить свидетеля, который ранее отказался дать показания из-за опасения расправы. Во время последнего допроса он рассказал о потенциальном киллере, и 8 сентября к Василию Мельникову домой пришли силовики.

Валерий Хабатулин был хорошо известен в Ульяновске. Штангист, он после развала СССР ушел из спорта и начал работать на Ульяновском заводе тяжелых и уникальных станков. Затем спортсмен вошел в группировку «15-й квартал», которой руководил «авторитет» по кличке Студент. Через какое-то время Хабатулин стал гендиректором коммерческой фирмы по сбыту продукции УАЗа.

При этом считалось, что Хобот неофициально входил в совет директоров предприятия и контролировал продажу автомобилей. Кроме того, он спонсировал заводскую гоночную команду.

Сам Василий Мельников первый срок получил за другое преступление. 21 декабря 2005 года на основании вердикта присяжных его признали участником криминальной группировки «Джамаат». Изначально подсудимым вменяли в вину терроризм, но суд признал их виновными в бандитизме, убийстве, похищении людей и хранении оружия.

Тогда Мельникова приговорили к десяти годам колонии за причастность к убийству ульяновского криминального авторитета Константина Гайдукова в 2003 году.

Что же касается заказчиков первого преступления, то ими, как считают силовики, могли оказаться члены группировки из Санкт-Петербурга. Они стали появляться в Ульяновске в 2000 году, рассчитывая получить свою часть УАЗа. Бандиты предложили Хабатулину «подвинуться»: остаться при деле, но с меньшей долей на предприятии, однако он отказался.

Привлечь заказчиков к ответственности не получилось: один из них погиб в 2012 году, а второй с 2002 года числится пропавшим без вести.

Никита Черненко