Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Андре Проново

Канадский нападающий Андре Проново умер на 91-м году жизни, сообщила пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс». Причины смерти не уточняются.

В составе «Монреаля» форвард завоевал четыре Кубка Стэнли (1957–1960). Также в НХЛ он представлял «Бостон Брюинс», «Детройт Ред Уингс» и «Миннесота Норт Старс» (с 1993 года — «Даллас Старс»).

Всего в лиге Андре Проново провел 556 матчей, в которых забросил 94 шайбы и отдал 104 результативные передачи. Он завершил карьеру в 1968 году. Внук хоккеиста, канадский нападающий Энтони Манта, также выступает в НХЛ. Летом он перешел из «Питсбург Пингвинс» в «Нью-Джерси Девилс».

Арнольд Кабанов