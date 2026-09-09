Канцлер ФРГ Мерц и сопредседатель АдГ Вайдель поспорили об отношениях с Россией

Спустя три дня после победы «Альтернативы для Германии» на земельных выборах в Саксонии-Анхальт канцлер ФРГ Фридрих Мерц и сопредседатель правых Алиса Вайдель вступили в ожесточенную полемику. Главной темой стали поддержка Украины и отношения с Россией.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц был первым, кто решил разыграть российскую карту в борьбе с «Альтернативой для Германии» (АдГ). За несколько дней до выборов в ландтаг Саксонии-Анхальт его правительство возложило вину за инцидент с БПЛА в Лейпциге на Россию и ввело штрафные меры, закрыв российское генконсульство в Бонне и Русский дом в Берлине. Ряд экспертов связали этот шаг с попыткой ослабить рейтинги «Альтернативы», которую в правительстве ФРГ называют пророссийской.

Попытка оказалась неудачной. Если, согласно опросам, до заявления по инциденту в Лейпциге АдГ набирала около 41% в Саксонии-Анхальт, то после него рейтинг партии вырос до 42%. Итоговым результатом выборов стали рекордные 43,8% голосов. В самой «Альтернативе» такой эффект, вероятно, отследили и поспешили обернуть в свою пользу.

Показательным примером стал скандальный эпизод с зампредом отделения АдГ Саксонии-Анхальт Хансом-Томасом Тильшнайдером. Еще в конце августа журналисты газеты Bild запечатлели его на фото с кружкой «Армия России». Политик пытался добиться через адвокатов запрета на публикацию снимков, но в итоге они все же попали в сеть. Ожидаемого скандала не случилось: на смену негативным публикациям быстро пришла новость о продаже кружки за €2 тыс. на eBay.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Альтернатива" разыграла российскую карту»