Актеру из «Доктора Кто» Ноэлю Кларку предъявили обвинения в изнасилованиях

Британская Королевская прокурорская служба сообщила, что актеру Ноэлю Кларку предъявлены обвинения в преступлениях сексуального характера, включая два изнасилования и по одному случаю вуайеризма и эксгибиционизма. Сообщается, что преступления были совершены с 2007 по 2016 год в отношении пяти женщин. Кларк должен предстать перед судом 21 октября.

Ноэль Кларк известен прежде всего по роли Микки Смита в сериале «Доктор Кто». Он также играл в сериалах «Шпана» и «Западный Лондон».

Расследование по этому делу началось в сентябре 2025 года. В феврале текущего года Кларка задержали, но отпустили под залог.

Яна Рождественская