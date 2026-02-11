Актера из «Доктора Кто» Ноэля Кларка задержали по подозрению в сексуальном насилии

Актера Ноэля Кларка задержали в Лондоне по подозрению в сексуальных преступлениях, предположительно совершенных в 2007 и 2013 годах. После допроса, произошедшего 10 февраля, его отпустили под залог.

Как сообщает The Guardian, актеру предъявили обвинения в попытке изнасилования и сексуальном насилии. Его подозревают в преступных связях с 20-летней девушкой и вуайеризме.

Ноэль Кларк стал известен благодаря роли Микки Смита в британском сериале «Докторе Кто» (2005–2010), а позднее сыграл в полицейской драме «Пуленепробиваемый».