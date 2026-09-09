Дик Адвокат продлил контракт со сборной Кюрасао

Нидерландец Дик Адвокат продолжит тренировать сборную Кюрасао по футболу. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Новый контракт рассчитан до июля 2027 года. Дик Адвокат занял пост в январе 2024 года. Под его руководством сборная впервые квалифицировалась на чемпионат мира, где не смогла преодолеть групповую стадию. Нидерландец стал самым возрастным тренером в истории турнира — он вывел команду на поле в 78 лет и 260 дней. В феврале специалист покидал свой пост по семейным обстоятельствам, однако за месяц до старта мирового первенства вернулся к исполнению обязанностей.

«С этой командой потрясающе работать. Вместе мы добились выдающихся результатов, и я с нетерпением жду возможности продолжить развитие того, чего мы уже достигли вместе с игроками и тренерским штабом»,— приводит пресс-служба слова наставника.

С 2006 по 2008 год Дик Адвокат тренировал петербургский «Зенит», который привел к победе в чемпионате страны и Суперкубке UEFA. Также нидерландец возглавлял сборную России с 2010 по 2012 год.

Арнольд Кабанов