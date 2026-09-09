В Калининграде приостановили работу детсада после случаев кишечной инфекции

В одном из детских садов Калининграда приостановили работу после обращений воспитанников за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции. Об этом сообщили в прокуратуре Калининградской области.

По предварительной информации, случаи заболевания были зафиксированы в сентябре. Во время проверки специалисты Роспотребнадзора выявили в учреждении нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Прокуратура Калининградской области проводит проверку исполнения федерального законодательства. По ее итогам будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Название детского сада и точное число воспитанников, обратившихся за медицинской помощью, в ведомстве не уточнили.

Карина Дроздецкая