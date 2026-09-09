В прокат вышел фильм «Восставший» с Эндрю Гарфилдом

На экранах — историческая драма Пола Гринграсса «Восставший» (The Uprising), посвященный мощнейшему крестьянскому восстанию под предводительством Уота Тайлера в 1381 году. Половина населения Англии вымерла от чумы, армия затянута в зарубежные авантюры, от Столетней войны с Францией до противостояния злым шотландцам. И вот собираются на верховный совет лорды, управляющие страной при 14-летнем Ричарде II.

Грамотно разложены по голосам и руководители восстания. Строгий солдат Уот Тайлер (Космо Джарвис), которому надоело класть своих лучников в бессмысленных боях во Франции. Идеолог-священник Джон Болл (Джейми Белл), автор великого слогана восстания: «Когда Адам пахал, а Ева пряла, кто был над ними господин?». И наконец, главный герой фильма, «восставший», пахарь по имени Пахарь (Эндрю Гарфилд), потерявший жену и детей в эпидемию моровой язвы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Уот это поворот».