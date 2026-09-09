Путин и президент Вьетнама открыли лабораторию по изучению инфекционных болезней

Президент России Владимир Путин совместно с президентом Вьетнама То Ламом открыли лабораторию по изучению и профилактике инфекционных болезней в Ханое. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Лабораторию открыли на базе Совместного российско-вьетнамского тропического научно-исследовательского и технологического центра. Руководители двух стран приняли участие в церемонии по видеосвязи, находясь в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца.

Владимир Путин назвал ханойскую лабораторию «самым современным и масштабным учреждением в сфере санитарно-эпидемиологической и биологической безопасности» во Вьетнаме. По его словам, новый центр будет работать на основе российских технологий и методик. Его также оснастят инновационным диагностическим оборудованием для молекулярно-генетических и вирусологических исследований.

Российско-вьетнамский Тропический центр — филиал Института проблем экологии и эволюции им. Северцова. Он работает в Ханое с 1988 года, а также имеет региональные отделения в Хошимине и Нячанге. Президент Вьетнама, генсек ЦК вьетнамской Компартии То Лам прибыл в Россию с официальным визитом 7 сентября. Сегодня он провел переговоры с президентом Путиным.