Путин напомнил президенту Вьетнама о дружбе двух стран с середины XX века

В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца прошла церемония официальной встречи президента России Владимира Путина и его коллеги из Вьетнама То Лама. Перед двусторонними переговорами состоялось официальное фотографирование и представление делегаций, сообщили в пресс-службе Кремля.

Переговоры в узком составе проходят в Зеленой гостиной, уточнили в пресс-службе. Перед встречей президентов в Кремле сообщили, что в повестке переговоров — тема стратегического партнерства двух стран. В частности, планируется обсуждение торгово-экономических связей и гуманитарных обменов, а также взаимодействия в области безопасности и обороны.

По словам Владимира Путина, темпы роста товарооборота двух стран за первые полгода удвоились. В прошлом году прибавка составила 6%. Он также напомнил, что особые отношения дружбы и взаимопонимания с вьетнамскими партнерами сложились еще со времен борьбы Ханоя за суверенитет.

Президент Вьетнама, в свою очередь, высоко оценил вклад российского коллеги в формирование многополярного миропорядка.