После завершения карьеры Лионеля Месси в сборной Аргентины новым капитаном команды станет защитник мадридского «Атлетико» Кристиан Ромеро. Об этом сообщает телеканал TyC Sports.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кристиан Ромеро (второй справа)

Фото: Ed Sykes / Reuters Кристиан Ромеро (второй справа)

Фото: Ed Sykes / Reuters

Дебют Ромеро за сборную состоялся в 2021 году. В 58 матчах он забил четыре гола. Вместе с командой защитник завоевал золото (2022) и серебро (2026) чемпионатов мира и стал двукратным обладателем Кубка Америки (2021, 2024). По данным TyC Sports, решение о назначении 28-летнего Ромеро капитаном принял главный тренер аргентинцев Лионель Скалони.

Заявление об уходе из сборной Лионель Месси опубликовал 31 августа. Он является лучшим бомбардиром и рекордсменом по числу матчей в истории национальной команды — в 207 встречах форвард забил 125 голов.

Арнольд Кабанов