МИД Украины сообщил о готовящейся встрече Трампа и Зеленского

Визиты спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера в Москву и Киев, а также телефонный разговор президентов Путина и Трампа выявили ключевое разногласие России и Украины по вопросу путей завершения конфликта. Москва добивается скорейшего политического решения, активизируя удары по украинским объектам и продвижение на поле боя. Киев называет главной целью достижение перемирия — в первую очередь взаимного отказа от ударов по энергетике и транспортировке зерна.

Обещание Дональда Трампа позвонить сначала Владимиру Путину, а затем Владимиру Зеленскому было выполнено лишь частично. Разговор с президентом России вечером 8 сентября состоялся, а с президентом Украины — нет. Но в тот же день в Киеве рассказали, что общение Трампа и Зеленского все же запланировано.

«Сейчас активизировался мирный процесс. Есть попытки представителей президента Трампа находить точки соприкосновения»,— заявил официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий, по словам которого переговоры перезапущены в условиях «новой реальности». «Она изменилась на поле боя, она изменилась в небе над Украиной и Россией. Поэтому, по нашему мнению, просто нужно какое-нибудь обновление подходов»,— продолжал Тихий. По его словам, продвижение дипломатического процесса будет зависеть от Москвы, поскольку «Украина к нему готова».

Официальный представитель МИД Украины сообщил о достигнутой предварительной договоренности о встрече в этом месяце президентов Трампа и Зеленского, а также о возможности телефонного разговора между ними.

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