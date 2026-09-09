Суд в Москве заочно арестовал экс-главу ГУР Кирилла Буданова

Мосгорсуд 9 сентября отклонил жалобу адвоката по назначению и оставил в силе решение о заочном аресте бывшего начальника главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, а сейчас руководителя офиса украинского президента Кирилла Буданова. По данным “Ъ”, речь идет о применении беспилотников для ударов по объектам гражданской инфраструктуры, в том числе в Курской области, использовании несовершеннолетних для совершения терактов и других тяжких преступлениях.

В расследовании помимо генерала Буданова фигурируют экс-председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины (2019–2020) и бывший член СНБО Игорь Черкасский, а также полковник Андрей Гарбузюк, ранее командовавший отрядом Центра информационно-психологических операций ВСУ. Но если для этих обвиняемых недавние заочные аресты Басманным судом стали первыми, то для Кирилла Буданова — уже третьим.

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