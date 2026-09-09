Кирилл Буданов воевал запрещенно

Мосгорсуд 9 сентября, отклонив жалобу защиты, оставил в силе решение о заочном аресте бывшего начальника главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, а сейчас руководителя офиса украинского президента Кирилла Буданова. Если раньше генерал-лейтенант разыскивался за организацию более сотни терактов, а также убийств и покушений на силовиков, то теперь его обвиняют в запрещенных методах войны. По данному делу, как выяснил “Ъ”, проходит с десяток других украинских военных и государственных деятелей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Буданов к обвинениям в терроризме получил незаконные методы ведения войны

Фото: Evgeniy Maloletka / AP Кирилл Буданов к обвинениям в терроризме получил незаконные методы ведения войны

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Мосгорсуд 9 сентября отклонил жалобу адвоката, представлявшего по назначению интересы генерала Буданова. Разбирательство прошло в закрытом режиме, публично были оглашены лишь его результаты.

Басманный райсуд 11 августа этого года, удовлетворив ходатайство управления по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма ГСУ СКР, постановил арестовать господина Буданова на два месяца, исчисляя срок с момента его экстрадиции из-за границы или задержания в России. Санкция была получена в рамках нового заочного обвинения экс-начальника ГУР по ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны). Речь идет о первой части статьи, которая предусматривает до 20 лет заключения за жестокое обращение с военнопленными и гражданским населением, депортацию людей, разграбление национального имущества, а также применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международными договорами Российской Федерации.

По данным “Ъ”, речь идет о применении беспилотников по объектам гражданской инфраструктуры, в том числе в Курской области, использовании несовершеннолетних для совершения терактов и других тяжких преступлений.

В расследовании помимо генерала Буданова фигурируют, например, экс-председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины (2019–2020) и бывший член СНБО Игорь Черкасский, а также полковник Андрей Гарбузюк, ранее командовавший отрядом Центра информационно-психологических операций ВСУ. Первый поддержал проведение операции на востоке Украины, которая привела к массовой гибели людей и разрушению гражданской инфраструктуры. Второй отвечал за вербовку в интернете многочисленных террористов, поджигателей и диверсантов.

Но если для данных обвиняемых недавние заочные аресты Басманным судом стали первыми, то для Кирилла Буданова — уже третьим.

В декабре 2023 года его заочно заключили под стражу за организацию 104 терактов, связанных в основном с ударами беспилотной авиации. Кроме того, господин Буданов был заочно обвинен в убийствах, посягательствах на жизнь военнослужащих, умышленном уничтожении или повреждении имущества и даже незаконном пересечении госграницы РФ (ст. 105, 317, 167 и 322 УК РФ).

В расследовании был соединен ряд уголовных дел по фактам обстрелов, подрывов и атак беспилотными летательными аппаратами со стороны Украины на объекты гражданской инфраструктуры в Москве и в Севастополе, а также в Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Московской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской и Тверской областях. В розыск фигуранта объявили, потому что он скрывается от российского следствия, а также воспрепятствует участникам расследования и правосудия, в том числе с помощью все новых и новых особо тяжких преступлений. Потом последовал еще один заочный арест по делу об угрозах терактами в России.

Николай Сергеев