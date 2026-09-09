Мордовской легкой атлетике грозят санкции из-за скандального тренера

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) временно приостановила членство Федерации легкой атлетики Республики Мордовия. В структуре не назвали причину санкции, однако в последнее время мордовская легкая атлетика упоминалась различными ресурсами исключительно в связи с деятельностью пожизненно дисквалифицированного за допинговые нарушения тренера Виктора Чёгина.

О том, что Виктор Чёгин, невзирая на запрет, участвовал в деятельности одной из мордовских школ спортивной ходьбы, со ссылкой на утверждения двух спортсменок сообщил журналист Сергей Лисин. Из их слов следует, что Чёгин фактически занимал в учреждении должность главного тренера. Кроме того, девушки рассказали о применении Чёгиным психологического, физического и сексуализированного насилия.

В ВФЛА 5 сентября заявили, что «внимательно изучили сообщения об инциденте с участием легкоатлеток и тренера» и решили провести «собственное расследование для установления всех деталей и принятия мер». 9 сентября исполком национальной федерации «принял решение о временной приостановке членства» региональной структуры «в связи с начатой проверкой деятельности ГАУ ДО РМ ''СШОР по легкой атлетике'' в городе Саранск». В ВФЛА отметили, что «в случае подтверждения фактов нарушений» она может принять меры «вплоть до прекращения государственной аккредитации региональной федерации».

Виктору Чёгину 64 года. В свое время его школа занимала лидирующие позиции в мировой спортивной ходьбе, а ученики тренера выиграли множество титулов. Однако в 2016 году он был пожизненно дисквалифицирован ВФЛА за вовлеченность в схему применения запрещенных препаратов спортсменами «Центра олимпийской подготовки Республики Мордовии по спортивной ходьбе В.М. Чёгина». Еще до утверждения решения об отстранении тренера учреждение было расформировано. Различные по длительности дисквалификации получили больше двух десятков воспитанников Чёгина.

Виктор Чёгин неоднократно нарушал пожизненный запрет на работу в легкой атлетике. Случаи его участия в тренировочных мероприятиях сборной России в 2018 и 2020 годах фиксировало Российское антидопинговое агентство.

Арнольд Кабанов