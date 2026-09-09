Медиакорпорация BBC проверит свои публикации о погибшем профессоре Ардея

Генеральный директор британской медиакорпорации BBC Мэтт Бриттен распорядился, чтобы ее новостное подразделение BBC News проверило корректность своих публикаций по делу кембриджского профессора Джейсона Ардея. Об этом пишет американское издание Deadline.

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В 2023 году социолог Джейсон Ардей стал самым молодым чернокожим профессором Кембриджского университета. В конце июля его обвинили в плагиате. После этого Джейсону Ардею пришлось уйти в отставку. 14 августа его нашли мертвым в собственном доме.

После смерти ученого многие обвиняли британские СМИ в травле Джейсона Ардея, в том числе и после увольнения из университета. Как пишет Deadline, теперь господин Бриттен хочет проверить, насколько часто и как именно BBC освещало обстоятельства этого скандала. Он также намерен сравнить публикации BBC News с материалами других британских СМИ по делу ученого.

По данным Deadline, господин Бриттен заявил на внутреннем совещании, что некоторые СМИ выпустили сотни сообщений об этом скандале. «Как и многие в коллективе, я чувствовал: это тот случай, где освещение ситуации напрямую способствовало трагедии, и проанализировать собственные действия – ответственность всех в медиа»,— сказал он. По мнению господина Бриттен, «BBC освещала правильно эту ужасную и трагическую историю».

Что погубило звезду Кембриджа Джейсона Ардея, читайте в материале “Ъ” «Плут и жертва».

Яна Рождественская