Церемония открытия стадиона «Торпедо» пройдет 23 октября

Церемония открытия стадиона «Торпедо», на котором базируется одноименный московский футбольный клуб, состоится 23 октября. Об этом на пресс-конференции команды заявил владелец строительной компании «СГС-Югра» Леонид Соболев.

Стадион, первоначально построенный в 1959 году как тренировочное поле для московского «Торпедо», был полностью преобразован. Капитальная реконструкция велась с 2022 по 2026 год. Вместимость центральной арены увеличена на 1,6 тыс. посадочных мест, до 15 тыс. Объект был введен в эксплуатацию 5 сентября. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин приняли участие в открытии стадиона.

Генеральный директор «Торпедо» Владимир Леонченко отметил, что в клубе «приложат все усилия», чтобы в этот день прошел матч Первой лиги — второго по силе российского дивизиона — против волгоградского «Ротора». «Команда уже опробовала поле, оно понравилось, быстрое. На стадионе будет база команд, раздевалки, медицина»,— приводит ТАСС слова господина Леонченко.

Леонид Соболев уточнил, что на стадионе уложили искусственный газон вместо обычной травы из-за высоких нагрузок на поле. Также на арене полностью обновили систему подогрева. «Все новое. Только намоленное место осталось, на котором играли Эдуард Стрельцов и Валерий Воронин»,— подчеркнул владелец «СГС-Югра». Также он сообщил, что возле стадиона будет создана аллея славы клуба.

По словам Владимира Леонченко, перед «Торпедо» стоит задача вернуться в Российскую премьер-лигу, где в последний раз команда выступала в сезоне-2022/23. В текущем сезоне клуб с 19 очками по итогам девяти туров занимает четвертое место в турнирной таблице Первой лиги.

Арнольд Кабанов