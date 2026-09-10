Лизинговая компания «Европлан»

Создана в 1999 году. Основа бизнеса — лизинг легкового, грузового, коммерческого автотранспорта и спецтехники. Кроме того, развивает страховое направление, оказывает более 30 автоуслуг, включая регистрацию, доставку автомобиля, топливные карты, техническое обслуживание, шинный сервис и т. д. В 2024 году «Европлан» провел IPO на Московской бирже, разместив 15 млн акций, принадлежавших единственному на тот момент акционеру — инвестиционному холдингу SFI, и привлек 13,1 млрд руб. В конце декабря 2025 года SFI (тогда владел 87,5% компании) продал все свои акции Альфа-банку. На данный момент Альфа-банку принадлежит более 95% компании, еще 1,3% — у ключевого менеджмента. По итогам 2025 года компания заняла седьмое место в рэнкинге «Эксперт РА» по объему нового бизнеса. Чистая прибыль по итогам 2025 года — 5,1 млрд руб., первого полугодия 2026 года — 4,3 млрд руб. Капитал на конец июня — 47 млрд руб.