Грабители вынесли из музея Ренуара в Кань-сюр-Мер четыре картины художника

Три минуты понадобилось грабителям, чтобы вынести из музея Ренуара в Кань-сюр-Мер четыре картины. Две они бросили в саду, спасаясь от полиции. Две другие — «Женщина у колодца» и «Портрет мадам Колонна Романо» — до сих пор не найдены. Общая стоимость четырех произведений оценивается примерно в €9 млн.

Ограбление произошло рано утром во вторник, 8 сентября. Двое мужчин в масках и перчатках проникли на территорию музея, преодолев металлическую ограду. Разбив стекло входной двери, они оказались в зале, где были выставлены картины Ренуара. Камеры зафиксировали, как преступники с помощью электропилы срезали металлические крепления. В 5:48 сработала сигнализация. Через пять минут на место прибыла полиция, по следу грабителей пустили собаку. Воры все же успели сбежать, но в спешке оставили в саду два из четырех похищенных полотен.

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