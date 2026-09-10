Ноготков Илья Валериевич

Родился в 1984 году. Окончил Московский физико-технический институт по специальности «прикладные математика и физика».

Работал в крупных международных и российских банках, где отвечал за управление рисками и развитие продуктов. К команде «Европлана» присоединился в 2012 году, занимался развитием автофинансовых услуг компании. В 2015 году стал директором департамента развития продуктов. С 2016 года назначен вице-президентом и членом правления «Европлана». С 2024 по 2026 год — генеральный директор ИТ-компании ООО «Сервис» (бренд «Леасофт») и ООО «Автолизинг», первый заместитель генерального директора ЛК «Европлан». С мая 2026 года — генеральный директор ЛК «Европлан». Личные интересы — инвестиции и управление капиталом.