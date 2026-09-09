На Северной верфи спустили на воду четвертый серийный ярусолов

На предприятии «Северная верфь» в Петербурге 9 сентября спустили на воду морозильный ярусолов-процессор «Гандвик-3». Он стал четвертым судном серии, построенным в рамках федерального проекта, сообщили в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Судно будет работать в Баренцевом море

Фото: Пресс-служба Смольного Судно будет работать в Баренцевом море

Фото: Пресс-служба Смольного

Судно будет работать в Баренцевом море. Оно оборудовано автоматизированными снастями для крючкового лова и линией для переработки рыбы прямо на борту.

«Гандвик-3» сможет перерабатывать до 35 тонн сырья и выпускать до 25 тонн готовой продукции в сутки. Морозильный трюм рассчитан на 600 тонн. Экипаж из 36 человек сможет работать в море автономно до 45 суток.

Карина Дроздецкая