В Краснодаре судят обвиняемых в хищении 34 млн руб. при ремонте военного училища

Октябрьский райсуд Краснодара провел первое слушание по уголовному делу в отношении группы предпринимателей, обвиняемых в присвоении средств Минобороны на сумму 34 млн руб. при реконструкции зданий Краснодарского военного училища имени Штеменко. Как полагает следствие, на начальном этапе проекта обвиняемый Гамлет Акопян приказал своим подельникам провести исследование почвы и подземных вод таким образом, чтобы создать видимость максимального количества грунта, подлежащего вывозу. Образцы грунта были взяты в других местностях, что позволило сфальсифицировать выводы экспертизы, утверждает обвинение.

Кроме того, в документы были внесены ложные данные о количестве на площадке строительных отходов IV класса опасности. После этого злоумышленники заключили договор на утилизацию отходов с компанией «Георесурс», оператором полигона в Хадыженске, находящегося в 120 км от Краснодара. На самом деле, как полагает следствие, строительный мусор и грунт вывозили на площадки в пригородах Краснодара на расстояние около 12 км. За счет завышения сметы на утилизацию злоумышленникам удалось похитить 34 млн руб., утверждает обвинение.

Подробнее о деле читайте в материале «Из военного мусора построили дело».