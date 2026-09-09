Из военного мусора построили дело

Октябрьский райсуд Краснодара провел первое слушание по уголовному делу в отношении группы предпринимателей, обвиняемых в присвоении средств Минобороны на сумму 34 млн руб. при реконструкции зданий Краснодарского военного училища имени Штеменко. По версии следствия, злоумышленники завышали стоимость работ по утилизации строительного мусора и по вывозу грунта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минобороны России Фото: Минобороны России

В уголовное дело о хищении средств при ремонте военного городка Краснодарского высшего военного училища (КВВУ) привлечены восемь фигурантов. Однако Октябрьский райсуд Краснодара 7 сентября начал слушание в отношении семи человек: Романа Александрова, Сурена Григоряна, Андрея Ефимова, Юрия Каспаряна, Дмитрия Прохоренко, Артура Сохикяна и Андрея Юрова. Подсудимые Каспарян и Прохоренко содержатся под домашним арестом, остальные — под стражей. Предполагаемый организатор криминальной схемы Гамлет Акопян находится в розыске. Подсудимые не признают вину.

Уголовное дело по факту присвоения средств, выделенных в рамках гособоронзаказа, было возбуждено Главным следственным управлением краевого ГУ МВД в сентябре 2024 года. По версии правоохранительных органов, в 2018 году учредитель московской компании «ТК-Прогресс» Гамлет Акопян, имевший связи в Минобороны РФ, разработал план мошенничества при выполнении проектных и строительных работ по реконструкции инженерных сетей военного городка КВВУ имени Штеменко. Для реализации плана злоумышленник привлек руководителей краснодарских компаний «Ремстрой плюс», «Техинжиниринг», «Георесурс», «Изыскатель» и других.

В июне 2019 года Минобороны РФ (заказчик) и ФГУП «Главное военно-строительное управление №4» (ГВСУ, генподрядчик) заключили госконтракт «Реконструкция сетей электроснабжения, водоснабжения и теплоснабжения военного городка №5 КВВУ имени Штеменко» стоимостью 186 млн руб. Затем ГВСУ заключило договор подряда с «ТК-Прогресс», в свою очередь, подрядчик подписал договоры субподряда.

Как полагает следствие, на начальном этапе проекта Гамлет Акопян приказал своим компаньонам провести исследование почвы и подземных вод таким образом, чтобы создать видимость максимального количества грунта, подлежащего вывозу. Образцы грунта были взяты в других местностях, что позволило сфальсифицировать выводы экспертизы, утверждает обвинение.

Кроме того, в документы были внесены ложные данные о количестве на площадке строительных отходов IV класса опасности. После этого злоумышленники заключили договор на утилизацию отходов с компанией «Георесурс», оператором полигона в Хадыженске, находящегося в 120 км от Краснодара. На самом деле, как полагает следствие, строительный мусор и грунт вывозили на площадки в пригородах Краснодара на расстояние около 12 км. За счет завышения сметы на утилизацию злоумышленникам удалось похитить 34 млн руб., утверждает обвинение.

Подсудимый Андрей Ефимов, который сначала имел статус свидетеля, утверждает, что следствие требовало от него дать показания на неких московских генералов, якобы заинтересованных в хищениях, но он отказался, рассказали “Ъ” его представители.

По данным защиты, Андрей Ефимов оказывал аудиторские услуги компании, участвующей в проекте; обвинение считает его финансовым контролером криминальной группировки. Защита господина Ефимова настаивает на возврате дела прокурору, поскольку ранее он являлся сотрудником органов экономической безопасности ГУ МВД, дело в отношении экс-полицейского должен расследовать СКР.

Анна Перова, Краснодар