Компания LIV Golf подала иск о банкротстве

LIV Golf подал иск в суд американского штата Нью-Джерси о признании себя банкротом. Два года назад LIV Golf за счет щедрого финансирования, поступавшего от Саудовской Аравии в количестве $100 млн в месяц, попытался стать ведущим игроком на рынке. Попытка могла увенчаться успехом, если бы не сопротивление властей США. Оно было настолько серьезным, что саудовцы в итоге решили выйти из проекта.

В начале августа руководство LIV Golf уведомило своих сотрудников о грядущих сокращениях в сентябре. Под увольнение попало 90% штата LIV Golf. Интрига сводилась лишь к тому, с какими по размеру долгами гольф-тур войдет в процедуру банкротства. Они оказались очень серьезными. По сообщению издания The Guardian, ссылающегося на материалы суда, речь идет о задолженностях в диапазоне от $500 млн до $1 млрд. Впечатляет и количество лиц и компаний, с которыми LIV Golf не расплатился: их более тысячи. Основная задолженность — перед игроками, которых LIV Golf переманил к себе. Среди них настоящие звезды гольфа: Брайсон Дешамбо, Кэм Смит, Джон Рам.

Подробнее — в материале «Ъ» «Саудовский гольф утонул в лунке»