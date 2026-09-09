Поставщики топлива в Удмуртию «скорректировали» сроки ремонтных работ

«Плановые ремонтные работы» на НПЗ поставщиков топлива в Удмуртию «скорректированы», сообщили в минпромторге республики. На вопрос «Ъ-Удмуртия» о том, когда они завершатся, в министерстве не ответили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

За сутки в Удмуртии реализовали 1,3 тыс. т топлива, из них около 750 т — бензин. Это на 16,6% меньше планируемого для республики значения.

«Автомобилисты, видя растущие очереди и опасаясь остаться без топлива, начинают действовать на опережение: заправляются заранее и “до полного”. Это создает дополнительную нагрузку на те АЗС, где топливо еще есть, превращая их в новые очаги напряжения»,— объяснили поведение водителей в министерстве.

Напомним, вторую неделю в Удмуртии наблюдается нехватка бензина. На этом фоне на заправках наблюдаются большие очереди, в отдельных случаях — до 200 автомобилей в ряд.

Цены на бензин на частных заправках в Удмуртии доходят до 120-165 руб. По данным сервиса RussiaBase, средняя цена АИ-92 с учетом вертикально-интегрированных сетей, стоимость топлива на АЗС которых регулируется при участии государства, в Ижевске составляет 67,6 руб.

Власти Удмуртии связывают дефицит с ремонтом на НПЗ одного из крупнейших поставщиков после прилета дронов. По словам и. о. министра промышленности и торговли Виктора Лашкарева, 8-9 сентября поставщик должен был закончить работы. Постепенно это должно привести к увеличению поставок.

Ранее врио главы Удмуртии Ольга Абрамова назвала ситуацию с бензином в республике «непростой» и заявила, что в моменте «наладить ее невозможно». Напряженная ситуация сложилась в северных районах республики.

Сейчас топливо распределяется по системе: 60% — в районы, 40% — в города. На АЗС направят волонтеров для регулирования потоков транспорта. Ограничения по отпуску бензина «в одни руки» и запрет на канистры сохраняются. Резервы для спецслужб, школьных автобусов и машин скорой помощи есть.