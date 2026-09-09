Российский легковес подерется за чемпионский титул

Международная боксерская федерация (IBF) назначила поединок за вакантный чемпионский титул в легком весе (до 61,2 кг) между первым номером своего рейтинга россиянином Артуром Субханкуловым и кубинцем Энди Крусом, занимающим в классификации вторую позицию. Представители боксеров должны договориться о бое до 7 октября. Если компромисс не будет найден, IBF назначит торги за право организации матча.

Ранее обладателем ее пояса в легком весе являлся очень известный американский боксер Рэймонд Мураталла. IBF в августе санкционировала для него проведение обязательной защиты звания против официального претендента Субханкулова. Однако Мураталла от нее отказался, освободив титул, поскольку решил перейти в следующую категорию.

Артур Субханкулов, которому 34 года, провел в профессиональном боксе 12 поединков и во всех одержал победы. В предыдущем — в апреле — он досрочно выиграл у Баходура Усмонова. Энди Крус перешел в профессионалы, после того как в 2021 году завоевал золото Олимпиады в Токио. Уже в своем седьмом поединке в этом статусе он дрался за чемпионское звание как раз с Мураталлой. В январе нынешнего года Крус уступил американцу, но в чрезвычайно упорной борьбе. По общему количеству попаданий он превзошел соперника, однако два судьи из трех отдали предпочтение чемпиону. После этого поражения в июле Энди Крус встретился с Абрахамом Монтойей и нокаутировал его в третьем раунде. Арнольд Кабанов