Жога, Паслер и Козицын запустили обогатительную фабрику Волковского ГОКа

На Волковском горно-обогатительном комбинате в Свердловской области запустили в пусконаладочном режиме обогатительную фабрику, сообщил глава региона Денис Паслер. Начала функционировать одна из восьми шаровых мельниц измельчительного отделения. Запуск произошел в день 95-летия АО «Святогор», куда входит ГОК. Участие в открытии приняли уральский полпред Артем Жога, губернатор Денис Паслер и гендиректор Уральской горно-металлургической компании, куда входит «Святогор», Андрей Козицын.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Глава региона отметил, что выход фабрики на проектную мощность позволит существенно увеличить объемы переработки руды и укрепить сырьевую базу для устойчивого развития металлургической отрасли региона. Запуск обогатительной фабрики, по его словам, является ключевым этапом инвестпроекта. Ранее он сообщал, что объем инвестиций в проект составит около 170 млрд руб.

Волковское месторождение медно-железо-ванадиевых руд было открыто в 1812 году и расположено в 26 км к северо-западу от Нижнего Тагила и в 14 км к юго-востоку от Кушвы. Его промышленное освоение велось поэтапно: в 1982 году руда с первой очереди – Лаврово-Николаевского карьера – начала поступать на Красноуральскую обогатительную фабрику. В 2010 году были запущены горные работы на второй очереди – Северо-Западном участке, завершенные в 2024 году. В 2020 году АО «Святогор» получило лицензию на пользование недрами третьей очереди месторождения.

«Развитие Волковского ГОКа – мощный импульс для Кушвы, Верхней Туры и Красноуральска. Это новые рабочие места и рост экономики, новые возможности для модернизации социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, благоустройства общественных пространств и повышения качества жизни уральцев»,– прокомментировал Денис Паслер.

Андрей Козицын поблагодарил проектировщиков, строителей и наладчиков за реализацию сложного проекта: «За этим событием — большой и непростой путь. Но главное, что сегодня здесь собрались люди, благодаря которым все это стало возможным».

Артем Жога подчеркнул, что комбинат обеспечит работой более 1,5 тыс. человек и придаст импульс развитию ближайших муниципалитетов. Для обеспечения кадрами предприятие привлекает жителей Кушвы, поселка Баранчинского и других близлежащих территорий, организуя профессиональное обучение персонала.

Строительство промышленного объекта началось в 2022 году в рамках проекта «Месторождение Волковское. Третья очередь». Новый комплекс объединяет карьер, обогатительную фабрику, энергоцентр, хвостовое хозяйство, объекты энергоснабжения, склады, ремонтную и транспортную инфраструктуру, очистные сооружения, а также административно-бытовые и социальные объекты. Большая часть оборудования обогатительной фабрики – российского производства.