В Мурманске утвердили норматив стоимости жилья для социальных выплат на 2027 год

В Мурманске утвердили нормативную стоимость квадратного метра жилья, которая будет использоваться при расчете социальных выплат на приобретение или строительство жилья в 2027 году. С 1 января показатель составит 49 925 рублей за кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мурманские власти установили стоимость квадратного метра для жилищных программ на 2027 год

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Мурманские власти установили стоимость квадратного метра для жилищных программ на 2027 год

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Установленный норматив станет основой для определения размера выплат молодым семьям при покупке квартиры или строительстве индивидуального жилого дома. По нему также будут рассчитывать помощь молодым и многодетным семьям, участвующим в городской программе обеспечения жильем.

Расчетная стоимость жилой площади определяется ежегодно. От величины норматива зависит размер социальной выплаты, которую получают участники соответствующих жилищных программ.

Постановление об утверждении показателя администрация Мурманска уже опубликовала официально. Документ вступает в силу со дня публикации, однако новый норматив начнет применяться с 1 января 2027 года.

Матвей Николаев