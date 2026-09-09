В МИД России заявили о работе по упрощению визовых режимов с дружественными странами

МИД России ведет последовательную работу по упрощению визовых режимов с дружественными странами Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова на брифинге.

«Ведем работу, которая действительно направлена на дальнейшее упрощение условий поездок граждан»,— отметила дипломат. По ее словам, такая работа ведется активно, последовательно и результативно. Мария Захарова напомнила, что президент России Владимир Путин не исключил введения постоянного безвиза с КНР. После отмены виз произошел «вертикальный взлет» туризма в Китай, пояснила она.

Кроме того, с 1 мая вступило в силу соглашение о безвизовом режиме с Саудовской Аравией, а в целом за 2026 год такой режим установили с Руандой, Мавританией, Ливаном, указала представитель МИДа. В августе этого года аналогичное соглашение подписали с Ганой. Как уточнила Мария Захарова, оно вступит в силу после завершения необходимых внутригосударственных процедур.