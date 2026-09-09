Суд ЕС в третий раз отклонил иск Абрамовича о снятии с него санкций

Европейский суд общей юрисдикции отклонил третий иск российского миллиардера Романа Абрамовича с требованием отменить введенные против него санкции. Об этом сообщила пресс-служба суда. Предпринимателя внесли в санкционный список после начала боевых действий на Украине в марте 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Абрамович

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Роман Абрамович

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

В 2022 году суд ЕС запретил господину Абрамовичу въезжать на территорию Евросоюза и заморозил его активы в европейских странах. Миллиардер дважды пытался оспорить это решение — в декабре 2023 года и сентябре 2025 года. Суд эти иски отклонил.

В новом иске, как следует из публикации, господин Абрамович пытался оспорить акты о продлении ограничительных мер до 15 сентября 2025 года и до 15 марта 2026 года. Также миллиардер хотел добиться возмещения нематериального вреда. Суд снова отклонил иск бизнесмена. В инстанции объяснили, что фактически решения были приняты рабочими группами, а не самим Советом. Законодательный орган лишь опирался на результаты этой работы.

Суд ЕС постановил, что включение Романа Абрамовича в санкционный список было правомерным, поскольку он владел долями в металлургических гигантах «Евраз» и «Норникель». Компании обеспечивали «существенный источник доходов» для российского правительства, отмечается в пресс-релизе.