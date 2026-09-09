Корейский миллиардер Квон Хек Бин заплатит жене после развода $1,9 млрд

Сеульский суд по семейным делам постановил, что 52-летний миллиардер Квон Хек Бин — основатель разработчика игр Smilegate — должен заплатить своей бывшей жене Ли Хва Джин 2,55 трлн вон (около $1,87 млрд). Об этом сообщило агентство «Рёнхап». Они прожили в браке больше 20 лет. По решению суда госпоже Ли перейдет 35-процентная доля в Smilegate, которая оценивается в 2,5 трлн вон, кроме того, господин Квон должен будет заплатить ей 65 млрд вон ($48,6 млн) наличными. Как пишет Nikkei, это рекордная выплата при разводе в истории Южной Кореи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предприниматель Квон Хек Бин

Фото: YONHAP / AFP Предприниматель Квон Хек Бин

Фото: YONHAP / AFP

Квон Хек Бин в 2002 году основал компанию Smilegate, которая разработала несколько популярных игр, включая Crossfire и Lost Ark. Сейчас компания занимает третье место среди самых дорогих производителей игр в стране. Сам господин Квон — один из богатейших людей Южной Кореи. Bloomberg оценивает его состояние в $3 млрд.

Ли Хва Джин подала на развод в 2022 году. Она требовала передать ей 50% в компании. Госпожа Ли указывала, что они с Квон Хек Бином поженились в 2001 году, за год до основания Smilegate, и все эти годы она воспитывала совместных детей и вела домашнее хозяйство. Господин Квон, в свою очередь, заявлял, что жена не инвестировала в компанию и не работала в ней. Однако адвокаты госпожи Ли утверждают, что в начале 2000-х она принимала участие в финансировании бизнеса и работала в компании.

До сих пор рекордной в Южной Корее была выплата при разводе председателя правления технологической компании SK Group Чхэ Тхэ Вона. Суд постановил, что он должен выплатить бывшей жене 944 млрд вон (более $645 млн).

Яна Рождественская