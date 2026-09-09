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Корейский миллиардер Квон Хек Бин заплатит жене после развода $1,9 млрд

Сеульский суд по семейным делам постановил, что 52-летний миллиардер Квон Хек Бин — основатель разработчика игр Smilegate — должен заплатить своей бывшей жене Ли Хва Джин 2,55 трлн вон (около $1,87 млрд). Об этом сообщило агентство «Рёнхап». Они прожили в браке больше 20 лет. По решению суда госпоже Ли перейдет 35-процентная доля в Smilegate, которая оценивается в 2,5 трлн вон, кроме того, господин Квон должен будет заплатить ей 65 млрд вон ($48,6 млн) наличными. Как пишет Nikkei, это рекордная выплата при разводе в истории Южной Кореи.

Предприниматель Квон Хек Бин

Предприниматель Квон Хек Бин

Фото: YONHAP / AFP

Предприниматель Квон Хек Бин

Фото: YONHAP / AFP

Квон Хек Бин в 2002 году основал компанию Smilegate, которая разработала несколько популярных игр, включая Crossfire и Lost Ark. Сейчас компания занимает третье место среди самых дорогих производителей игр в стране. Сам господин Квон — один из богатейших людей Южной Кореи. Bloomberg оценивает его состояние в $3 млрд.

Ли Хва Джин подала на развод в 2022 году. Она требовала передать ей 50% в компании. Госпожа Ли указывала, что они с Квон Хек Бином поженились в 2001 году, за год до основания Smilegate, и все эти годы она воспитывала совместных детей и вела домашнее хозяйство. Господин Квон, в свою очередь, заявлял, что жена не инвестировала в компанию и не работала в ней. Однако адвокаты госпожи Ли утверждают, что в начале 2000-х она принимала участие в финансировании бизнеса и работала в компании.

До сих пор рекордной в Южной Корее была выплата при разводе председателя правления технологической компании SK Group Чхэ Тхэ Вона. Суд постановил, что он должен выплатить бывшей жене 944 млрд вон (более $645 млн).

Яна Рождественская

Фотогалерея

Самые дорогие разводы

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В 1982 году состоялся развод уроженца Саудовской Аравии Аднана Хашокджи, который занимался торговлей оружием и владел отелями и банками. По решению суда бывшая супруга Сорайя (до принятия ислама — Сандра Дэли) получила $874 млн (эквивалентно нынешним $2,1 млрд).

В 1982 году состоялся развод уроженца Саудовской Аравии Аднана Хашокджи, который занимался торговлей оружием и владел отелями и банками. По решению суда бывшая супруга Сорайя (до принятия ислама — Сандра Дэли) получила $874 млн (эквивалентно нынешним $2,1 млрд).

Фото: Richard Young / REX / Shutterstock / Fotodom

1 ноября 1997 года суд штата Калифорния официально расторг брак между основателем и владельцем компаний AT&amp;T Mobility и Clearwire Corporation Крейгом Маккоу и его супругой Венди. Компенсация составила $460 млн в виде акций компании Nextel Communications &lt;br>На фото: Венди Маккоу (в центре)

1 ноября 1997 года суд штата Калифорния официально расторг брак между основателем и владельцем компаний AT&T Mobility и Clearwire Corporation Крейгом Маккоу и его супругой Венди. Компенсация составила $460 млн в виде акций компании Nextel Communications
На фото: Венди Маккоу (в центре)

Фото: Damian Dovarganes / AP

В 1999 году суд Нью-Йорка обязал французского торговца искусством Алека Вильденштейна выплатить бывшей жене Джослин Вильденштейн $2,5 млрд. Также бизнесмен должен был перечислять ей по $100 млн ежегодно на протяжении 13 лет. Полностью исполнить решение предприниматель не смог — в 2008 году он умер от рака&lt;br>На фото: Джослин Вильденштейн

В 1999 году суд Нью-Йорка обязал французского торговца искусством Алека Вильденштейна выплатить бывшей жене Джослин Вильденштейн $2,5 млрд. Также бизнесмен должен был перечислять ей по $100 млн ежегодно на протяжении 13 лет. Полностью исполнить решение предприниматель не смог — в 2008 году он умер от рака
На фото: Джослин Вильденштейн

Фото: EDO / Zuma Press / Kommersant Photo

В 1999 году оформили развод американский медиамагнат Руперт Мёрдок и его жена Анна. По соглашению сторон предприниматель, чье состояние оценивалось в $6,8 млрд, должен был выплатить бывшей супруге $1,7 млрд

В 1999 году оформили развод американский медиамагнат Руперт Мёрдок и его жена Анна. По соглашению сторон предприниматель, чье состояние оценивалось в $6,8 млрд, должен был выплатить бывшей супруге $1,7 млрд

Фото: Kevork Djansezian / AP

В 2002 году официально завершился трехлетний бракоразводный процесс владельца группы Viacom Самнера Редстоуна и его супруги Филлис. Размер компенсации составил около $1 млрд в обмен на гарантии, что после смерти Самнера Редстоуна она не станет претендовать на часть его наследства

В 2002 году официально завершился трехлетний бракоразводный процесс владельца группы Viacom Самнера Редстоуна и его супруги Филлис. Размер компенсации составил около $1 млрд в обмен на гарантии, что после смерти Самнера Редстоуна она не станет претендовать на часть его наследства

Фото: Reuters

В 2002 году завершился брак американского медиамагната Роберта Л. Джонсона и его супруги Шейлы. По решению суда экс-супруга получила почти $400 млн компенсацим за 33 года в браке&lt;br>На фото: Роберт Л. Джонсон

В 2002 году завершился брак американского медиамагната Роберта Л. Джонсона и его супруги Шейлы. По решению суда экс-супруга получила почти $400 млн компенсацим за 33 года в браке
На фото: Роберт Л. Джонсон

Фото: Reuters

12 марта 2007 года пресс-секретарь Романа Абрамовича сообщил о разводе бизнесмена с женой Ириной. По данным СМИ, госпожа Абрамович получила до $3 млрд. Брак расторгли по российским законам, и бизнесмену не пришлось отдавать половину своих активов (на тот момент они оценивались в $18,7 млрд)

12 марта 2007 года пресс-секретарь Романа Абрамовича сообщил о разводе бизнесмена с женой Ириной. По данным СМИ, госпожа Абрамович получила до $3 млрд. Брак расторгли по российским законам, и бизнесмену не пришлось отдавать половину своих активов (на тот момент они оценивались в $18,7 млрд)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

11 марта 2009 года Лондонский суд решил, что брак босса «Формулы-1» Берни Экклстоуна и бывшей модели Славики Экклстоун был разрушен «безрассудным» поведением супруга. В ходе заседания, длившегося менее одной минуты, супруга получила $1,2 млрд

11 марта 2009 года Лондонский суд решил, что брак босса «Формулы-1» Берни Экклстоуна и бывшей модели Славики Экклстоун был разрушен «безрассудным» поведением супруга. В ходе заседания, длившегося менее одной минуты, супруга получила $1,2 млрд

Фото: Eric Gaillard / AP

22 июля 2011 года закончился развод российского олигарха Бориса Березовского с Галиной Бешаровой. Он принес экс-супруге от $200 млн до $300 млн. Чтобы выплатить компенсацию, господин Березовский продал яхту Darius. Кроме того, в ходе бракоразводного процесса предприниматель передал бывшей жене 6% в трасте Itchen Trust и пентхаус в районе Кенсингтонского дворца в Лондоне&lt;br>На фото: Борис Березовский

22 июля 2011 года закончился развод российского олигарха Бориса Березовского с Галиной Бешаровой. Он принес экс-супруге от $200 млн до $300 млн. Чтобы выплатить компенсацию, господин Березовский продал яхту Darius. Кроме того, в ходе бракоразводного процесса предприниматель передал бывшей жене 6% в трасте Itchen Trust и пентхаус в районе Кенсингтонского дворца в Лондоне
На фото: Борис Березовский

Фото: Ирина Калашникова / Коммерсантъ  /  купить фото

24 декабря 2011 года Высший суд штата Калифорния официально расторг брак актера и режиссера Мела Гибсона с его супругой Робин Мур. По решению суда, супруга получила половину состояния — около $425 млн. Кроме того, экс-супруга и семь общих детей будут получать 50% всех будущих гонораров актера

24 декабря 2011 года Высший суд штата Калифорния официально расторг брак актера и режиссера Мела Гибсона с его супругой Робин Мур. По решению суда, супруга получила половину состояния — около $425 млн. Кроме того, экс-супруга и семь общих детей будут получать 50% всех будущих гонораров актера

Фото: Zuma Press/Kommersant Photo

13 мая 2014 года суд Женевы решил, что российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев после развода должен передать своей бывшей супруге Елене 4,02 млрд швейцарских франков ($4,5 млрд), кроме того, она получила право опеки над их младшей дочерью. Помимо денег суд обязал бывшего владельца «Уралкалия» передать бывшей жене часть имущества (украшения, а также недвижимость в Швейцарии более чем на $500 млн). В июне 2015 года суд Женевы снизил сумму отступных до $603 млн&lt;br>На фото: Дмитрий Рыболовлев (в центре)

13 мая 2014 года суд Женевы решил, что российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев после развода должен передать своей бывшей супруге Елене 4,02 млрд швейцарских франков ($4,5 млрд), кроме того, она получила право опеки над их младшей дочерью. Помимо денег суд обязал бывшего владельца «Уралкалия» передать бывшей жене часть имущества (украшения, а также недвижимость в Швейцарии более чем на $500 млн). В июне 2015 года суд Женевы снизил сумму отступных до $603 млн
На фото: Дмитрий Рыболовлев (в центре)

Фото: Валерий Левитин / Коммерсантъ

10 ноября 2014 года суд Оклахомы вынес решение о разводе американского владельца нефтяной компании Continental Resources Гарольда Хэма и его супруги Сью Энн. Размер компенсации составил около $974,8 млн, два дома в Оклахоме и ранчо в Калифорнии

10 ноября 2014 года суд Оклахомы вынес решение о разводе американского владельца нефтяной компании Continental Resources Гарольда Хэма и его супруги Сью Энн. Размер компенсации составил около $974,8 млн, два дома в Оклахоме и ранчо в Калифорнии

Фото: Evan Agostini / AP

28 ноября 2014 года Высокий суд Лондона обязал британского финансиста Криса Хона выплатить бывшей супруге Джейми Купер-Хон &amp;#163;337 млн ($530 млн), что стало рекордом для британских судов&lt;br>На фото: Джейми Купер-Хон

28 ноября 2014 года Высокий суд Лондона обязал британского финансиста Криса Хона выплатить бывшей супруге Джейми Купер-Хон £337 млн ($530 млн), что стало рекордом для британских судов
На фото: Джейми Купер-Хон

Фото: Peter Nicholls / Reuters

20 сентября 2016 года Анджелина Джоли подала документы на развод с Брэдом Питтом. Актеры были вместе с 2005 года, но официально оформили брак только 23 августа 2014. У пары шесть детей, трое из которых — приемные. Актеры не комментируют причины разрыва. Общее состояние пары оценивается в $450 млн

20 сентября 2016 года Анджелина Джоли подала документы на развод с Брэдом Питтом. Актеры были вместе с 2005 года, но официально оформили брак только 23 августа 2014. У пары шесть детей, трое из которых — приемные. Актеры не комментируют причины разрыва. Общее состояние пары оценивается в $450 млн

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

11 мая 2017 года в Лондоне завершился бракоразводный процесс между российским миллиардером Фархадом Ахмедовым и его супругой Татьяной, длившийся почти 17 лет. По решению суда супруга предпринимателя получит 41,5% семейного состояния — &amp;#163;453 млн. Это один из самых дорогих разводов в истории Великобритании

11 мая 2017 года в Лондоне завершился бракоразводный процесс между российским миллиардером Фархадом Ахмедовым и его супругой Татьяной, длившийся почти 17 лет. По решению суда супруга предпринимателя получит 41,5% семейного состояния — £453 млн. Это один из самых дорогих разводов в истории Великобритании

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ  /  купить фото

7 августа 2017 года бизнесмен Роман Абрамович и галерист Дарья Жукова объявили о разводе после 10 лет совместной жизни. Они сообщили, что планируют продолжать работу в качестве сооснователей Музея современного искусства «Гараж» в Москве и культурного центра на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге. Сейчас, по версии Forbes, состояние бизнесмена составляет $9,2 млрд. О разделе имущества пока не сообщалось

7 августа 2017 года бизнесмен Роман Абрамович и галерист Дарья Жукова объявили о разводе после 10 лет совместной жизни. Они сообщили, что планируют продолжать работу в качестве сооснователей Музея современного искусства «Гараж» в Москве и культурного центра на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге. Сейчас, по версии Forbes, состояние бизнесмена составляет $9,2 млрд. О разделе имущества пока не сообщалось

Фото: Reuters

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В 1982 году состоялся развод уроженца Саудовской Аравии Аднана Хашокджи, который занимался торговлей оружием и владел отелями и банками. По решению суда бывшая супруга Сорайя (до принятия ислама — Сандра Дэли) получила $874 млн (эквивалентно нынешним $2,1 млрд).

Фото: Richard Young / REX / Shutterstock / Fotodom

1 ноября 1997 года суд штата Калифорния официально расторг брак между основателем и владельцем компаний AT&T Mobility и Clearwire Corporation Крейгом Маккоу и его супругой Венди. Компенсация составила $460 млн в виде акций компании Nextel Communications
На фото: Венди Маккоу (в центре)

Фото: Damian Dovarganes / AP

В 1999 году суд Нью-Йорка обязал французского торговца искусством Алека Вильденштейна выплатить бывшей жене Джослин Вильденштейн $2,5 млрд. Также бизнесмен должен был перечислять ей по $100 млн ежегодно на протяжении 13 лет. Полностью исполнить решение предприниматель не смог — в 2008 году он умер от рака
На фото: Джослин Вильденштейн

Фото: EDO / Zuma Press / Kommersant Photo

В 1999 году оформили развод американский медиамагнат Руперт Мёрдок и его жена Анна. По соглашению сторон предприниматель, чье состояние оценивалось в $6,8 млрд, должен был выплатить бывшей супруге $1,7 млрд

Фото: Kevork Djansezian / AP

В 2002 году официально завершился трехлетний бракоразводный процесс владельца группы Viacom Самнера Редстоуна и его супруги Филлис. Размер компенсации составил около $1 млрд в обмен на гарантии, что после смерти Самнера Редстоуна она не станет претендовать на часть его наследства

Фото: Reuters

В 2002 году завершился брак американского медиамагната Роберта Л. Джонсона и его супруги Шейлы. По решению суда экс-супруга получила почти $400 млн компенсацим за 33 года в браке
На фото: Роберт Л. Джонсон

Фото: Reuters

12 марта 2007 года пресс-секретарь Романа Абрамовича сообщил о разводе бизнесмена с женой Ириной. По данным СМИ, госпожа Абрамович получила до $3 млрд. Брак расторгли по российским законам, и бизнесмену не пришлось отдавать половину своих активов (на тот момент они оценивались в $18,7 млрд)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

11 марта 2009 года Лондонский суд решил, что брак босса «Формулы-1» Берни Экклстоуна и бывшей модели Славики Экклстоун был разрушен «безрассудным» поведением супруга. В ходе заседания, длившегося менее одной минуты, супруга получила $1,2 млрд

Фото: Eric Gaillard / AP

22 июля 2011 года закончился развод российского олигарха Бориса Березовского с Галиной Бешаровой. Он принес экс-супруге от $200 млн до $300 млн. Чтобы выплатить компенсацию, господин Березовский продал яхту Darius. Кроме того, в ходе бракоразводного процесса предприниматель передал бывшей жене 6% в трасте Itchen Trust и пентхаус в районе Кенсингтонского дворца в Лондоне
На фото: Борис Березовский

Фото: Коммерсантъ / Ирина Калашникова  /  купить фото

24 декабря 2011 года Высший суд штата Калифорния официально расторг брак актера и режиссера Мела Гибсона с его супругой Робин Мур. По решению суда, супруга получила половину состояния — около $425 млн. Кроме того, экс-супруга и семь общих детей будут получать 50% всех будущих гонораров актера

Фото: Zuma Press/Kommersant Photo

13 мая 2014 года суд Женевы решил, что российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев после развода должен передать своей бывшей супруге Елене 4,02 млрд швейцарских франков ($4,5 млрд), кроме того, она получила право опеки над их младшей дочерью. Помимо денег суд обязал бывшего владельца «Уралкалия» передать бывшей жене часть имущества (украшения, а также недвижимость в Швейцарии более чем на $500 млн). В июне 2015 года суд Женевы снизил сумму отступных до $603 млн
На фото: Дмитрий Рыболовлев (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин

10 ноября 2014 года суд Оклахомы вынес решение о разводе американского владельца нефтяной компании Continental Resources Гарольда Хэма и его супруги Сью Энн. Размер компенсации составил около $974,8 млн, два дома в Оклахоме и ранчо в Калифорнии

Фото: Evan Agostini / AP

28 ноября 2014 года Высокий суд Лондона обязал британского финансиста Криса Хона выплатить бывшей супруге Джейми Купер-Хон £337 млн ($530 млн), что стало рекордом для британских судов
На фото: Джейми Купер-Хон

Фото: Peter Nicholls / Reuters

20 сентября 2016 года Анджелина Джоли подала документы на развод с Брэдом Питтом. Актеры были вместе с 2005 года, но официально оформили брак только 23 августа 2014. У пары шесть детей, трое из которых — приемные. Актеры не комментируют причины разрыва. Общее состояние пары оценивается в $450 млн

Фото: Reuters / Hannibal Hanschke

11 мая 2017 года в Лондоне завершился бракоразводный процесс между российским миллиардером Фархадом Ахмедовым и его супругой Татьяной, длившийся почти 17 лет. По решению суда супруга предпринимателя получит 41,5% семейного состояния — £453 млн. Это один из самых дорогих разводов в истории Великобритании

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

7 августа 2017 года бизнесмен Роман Абрамович и галерист Дарья Жукова объявили о разводе после 10 лет совместной жизни. Они сообщили, что планируют продолжать работу в качестве сооснователей Музея современного искусства «Гараж» в Москве и культурного центра на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге. Сейчас, по версии Forbes, состояние бизнесмена составляет $9,2 млрд. О разделе имущества пока не сообщалось

Фото: Reuters

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