Суд Южной Кореи сократил выплату главы SK Group бывшей жене на $355 млн
Сеульский высший суд обязал председателя правления SK Group, второй по величине компании Южной Кореи, Чхэ Тхэ Вона выплатить бывшей жене Но Со Ён 944 млрд вон (более $645 млн). Об этом сообщает The Korea Times. Окончательная сумма еще может быть скорректирована, но она уже ниже изначальных 1,38 трлн вон ($1 млрд), которые бизнесмену предписывалось выплатить в 2024 году.
Председатель правления SK Group Чхэ Тхэ Вон
Фото: Angelina Katsanis / Reuters
Спор о разделе имущества супругов длится более десяти лет. Союз предпринимателя и дочери бывшего президента страны распался, когда она узнала, что у ее мужа есть внебрачный ребенок.
В ходе многочисленных судебных заседаний адвокаты экс-жены (а именно она подала в суд на развод) доказывали, что она активно помогала мужу в становлении бизнеса, используя возможности и связи своего отца. Однако в итоге суд постановил, что даже если эта помощь и имела место, то она не должна рассматриваться как вклад в совместно нажитое имущество супругов. По решению суда разделу подлежит доля господина Чхэ в холдинговой компании группы. Две трети активов отходят мужу, а одна треть — жене.
SK Group входит в число крупнейших южнокорейских семейных корпораций, фактически управляющих экономикой страны. В структуру холдинга входит SK Hynix — гигант полупроводниковой индустрии, поставляющий чипы для Nvidia. Компания недавно провела рекордное размещение на американской бирже.
В 2024 году Высокий суд Сеула обязал главу SK Group Чхве Тхэ Вона выплатить 1,38 трлн вон (около $1 млрд) своей бывшей жене Но Со Ён при разделе имущества. Эта сумма более чем в 20 раз превышала решение суда первой инстанции и предусматривала также алименты на детей в размере $1,5 млн. Своё решение Высокий суд обосновал тем, что бывшая супруга внесла значительный вклад в рост стоимости активов SK Group. Суд также принял во внимание предполагаемую протекцию со стороны отца Но Со Ён (бывшего президента Южной Кореи Ро Дэ У) отцу Чхве Тхэ Вона, что также способствовало успеху бизнеса компании. Кроме того, суд учёл, что после первого судебного разбирательства председатель правления SK Group лишил экс-супругу финансовой поддержки и относился к ней «неуважительно».
Суд признал акции SK Group совместной собственностью супругов, подлежащей разделу, а также увеличил размер алиментов с учётом «морального вреда, причинённого распадом семьи». После объявления этого решения акции SK Inc на бирже в Сеуле выросли на 16%, закрыв торги ростом на 9%. Подобные судебные разбирательства о разделе имущества, особенно в случае крупных капиталов, часто отличаются длительностью и сложностью. Например, конфликт между Татьяной Ким, основательницей Wildberries, и её бывшим супругом Владиславом Бакальчуком продолжался с 2024 года, включая иски о разделе имущества и корпоративные споры. В 2025 году Савеловский суд Москвы постановил передать Татьяне Ким 1% доли в ООО «Вайлдберриз», принадлежавший Владиславу Бакальчуку, сделав её единственной владелицей компании. Пара позже пришла к мировому соглашению по разделу остального имущества.