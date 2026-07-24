Суд Южной Кореи сократил выплату главы SK Group бывшей жене на $355 млн

Сеульский высший суд обязал председателя правления SK Group, второй по величине компании Южной Кореи, Чхэ Тхэ Вона выплатить бывшей жене Но Со Ён 944 млрд вон (более $645 млн). Об этом сообщает The Korea Times. Окончательная сумма еще может быть скорректирована, но она уже ниже изначальных 1,38 трлн вон ($1 млрд), которые бизнесмену предписывалось выплатить в 2024 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель правления SK Group Чхэ Тхэ Вон

Фото: Angelina Katsanis / Reuters Председатель правления SK Group Чхэ Тхэ Вон

Фото: Angelina Katsanis / Reuters

Спор о разделе имущества супругов длится более десяти лет. Союз предпринимателя и дочери бывшего президента страны распался, когда она узнала, что у ее мужа есть внебрачный ребенок.

В ходе многочисленных судебных заседаний адвокаты экс-жены (а именно она подала в суд на развод) доказывали, что она активно помогала мужу в становлении бизнеса, используя возможности и связи своего отца. Однако в итоге суд постановил, что даже если эта помощь и имела место, то она не должна рассматриваться как вклад в совместно нажитое имущество супругов. По решению суда разделу подлежит доля господина Чхэ в холдинговой компании группы. Две трети активов отходят мужу, а одна треть — жене.

SK Group входит в число крупнейших южнокорейских семейных корпораций, фактически управляющих экономикой страны. В структуру холдинга входит SK Hynix — гигант полупроводниковой индустрии, поставляющий чипы для Nvidia. Компания недавно провела рекордное размещение на американской бирже.

Екатерина Наумова