Компания Дона Кинга DKP потребовала отменить бой Джея Опетайи и Ноэля Микаэляна

Знаменитый промоутер Дон Кинг в 95 лет оказался в центре внимания боксерского сообщества из-за скандала. Компания легенды спортивного бизнеса — Don King Productions (DKP) — потребовала отменить очень громкий бой за титул чемпиона мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) между австралийцем Джеем Опетайей и армянином Ноэлем Микаэляном. Бой должен стояться 12 сентября.

Причиной требования отменить бой Ноэля Микаэляна, который сейчас является едва ли не самым ценным активом DKP, юрист компании Алехуандро Брито назвал «разрушительные» действия Zuffa Boxing. Это новый игрок в профессиональном боксе. Структура была создана только в прошлом году, а ее основатели — глава UFC, крупнейшего промоушена в смешанных единоборствах, Дейна Уайт и руководитель Главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии, довольно давно и активно инвестирующего деньги в бокс, Турки Аль аш-Шейх.

Подробнее — в материале «Ъ» «Послание патриарха».