Послание патриарха

Знаменитый промоутер Дон Кинг в 95 лет оказался в центре внимания боксерского сообщества из-за скандала. Компания легенды спортивного бизнеса — Don King Productions (DKP) — потребовала отменить очень громкий бой за титул чемпиона мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) между австралийцем Джеем Опетайей и армянином Ноэлем Микаэляном. Бой должен стояться 12 сентября. Дон Кинг утверждает, что новый и чрезвычайно агрессивный промоушен Zuffa Boxing заманил его боксера Микаэляна в свое шоу вопреки согласию DKP.

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Фото: Andrew Couldridge / Reuters Дон Кинг

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Освещающие профессиональный бокс медиаресурсы распространили текст письма, отправленного в TKO Group, материнскую структуру Zuffa Boxing, другой промоутерской компанией — Don King Productions. В нем она требует отменить проведение субботнего поединка в Лас-Вегасе между Джеем Опетайей и Ноэлем Микаэляном. Этот поединок должен стать очень заметным событием. Он свел двух звезд бокса, а на кону в матче стоит титул чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC), принадлежащий Микаэляну.

Из-за редкого для вида демарша в центре внимания снова внезапно оказалась одна из самых знаковых для него фигур. DKP владеет Дон Кинг, главная легенда боксерского промоутерского бизнеса и бокса в целом. Кинг работал со многими великими бойцами, такими как Мохаммед Али, Ларри Холмс, Майк Тайсон, Эвандер Холифилд, и устроил целый ряд вошедших в историю поединков. Это, например, поединки, в которых Али в 1974 и 1975 годах побеждал в Киншасе и Маниле Джорджа Формена и Джо Фрезера. Правда, 95-летний Кинг довольно давно утратил ведущие позиции на рынке и в последнее время о нем редко вспоминали.

Причиной требования отменить бой Ноэля Микаэляна, который сейчас является едва ли не самым ценным активом DKP, юрист компании Алехуандро Брито назвал «разрушительные» действия Zuffa Boxing.

Это новый игрок в профессиональном боксе. Структура была создана только в прошлом году, а ее основатели — глава UFC, крупнейшего промоушена в смешанных единоборствах, Дейна Уайт и руководитель Главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии, довольно давно и активно инвестирующего деньги в бокс, Турки Аль аш-Шейх.

С самого начала Zuffa Boxing, обладающей благодаря саудовскому финансированию громадными денежными ресурсами, отличала исключительно агрессивная стратегия. В первые месяцы существования она заключила контракты примерно с сотней бойцов, в том числе неплохих, и при этом постоянно вступала в конфликты с игроками «традиционными» — промоутерами и организациями, контролирующими профессиональный бокс. Центральным персонажем такого конфликта оказался и ставший клиентом Zuffa Boxing Джей Опетайя. В марте этого года он защитил свой пояс Международной боксерской федерации (IBF), одолев американца Брендона Глэнтона, однако тут же его лишился. IBF, враждующая с Zuffa Boxing, объявила, что поединок не санкционировала, и отняла свое звание у Опейтайи. Апелляции его промоушену не помогли.

Вариант с матчем за другой титул против Ноэля Микаэляна возник неожиданно. Микаэлян должен был драться с американцем Дэвидом Бенавидесом, владельцем поясов Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).

Однако в августе переговоры застопорились, и чемпион WBC принял предложение о матче с Опетайей. В письме DKP утверждается, что сама она не была уведомлена о таком сюжетном повороте, а Ноэль Микаэлян не имел права вести переговоры с «третьими сторонами» в обход своего промоутера. Компания Дона Кинга в случае, если «сознательно» и «грубо» нарушающая контрактные обязательства Zuffa Boxing откажется исключать бой из шоу, угрожает ей судебным преследованием.

В сентябре прошлого года в похожей ситуации DKP уже заставила ее отменить матч в супертяжелом весе между клиентом Дона Кинга Майклом Хантером и Джарреллом Миллером. Но тогда это инцидент не вывал особого резонанса, поскольку не повлиял на статус вечера в целом. Его центральный бой между двумя выдающимися боксерами — Теренсом Кроуфордом и Саулем Альваресом — вызывал слишком большой интерес, чтобы потеря боя «разогревочного» между бойцами «второго эшелона» на него повлияла.

Не похоже, чтобы угрозы Дона Кинга сейчас как-то подействовали на Zuffa Boxing. По крайней мере, Дейна Уайт решительно отверг сценарий с отказом от боя, сказав, что Опетайя и Микаэлян «будут драться в ближайший уикенд», а никакого «вмешательства в контракт» со стороны его компании не было, и добавив, что у него «всегда были хорошие отношения с Доном Кингом».

Алексей Доспехов