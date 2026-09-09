Александр Вучич объявил дату внеочередных выборов в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич распустил 9 сентября парламент страны и объявил, что внеочередные выборы пройдут 25 октября. Тем самым президент выполнил главное требование сербских студентов, которые протестуют уже почти два года и чей «Студенческий список» станет главным оппонентом властей на предстоящих выборах. Последние опросы дают преимущество правящей партии, и ее победа позволит Александру Вучичу пересесть из президентского кресла в премьерское, оставаясь у руля, по крайней мере, еще четыре года.

«В последние полтора с лишним года Сербия прошла через период потрясений, вызванный не только конфликтом партий внутри страны. При значительном вмешательстве внешних сил мы получили беспорядки, конфликты и в итоге — разделенное общество. Если бы не эти напряженность, разногласия и конфликты, досрочные выборы были бы не нужны. В то же время их откладывание ставит под угрозу проведение в нашей стране Всемирной выставки ЭКСПО-2027» — так президент Александр Вучич, обращаясь в полдень 9 сентября к нации, объяснил необходимость проведения 25 октября досрочных выборов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сербия идет на досрочные выборы»