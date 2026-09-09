Сербия идет на досрочные выборы

Президент Сербии Александр Вучич распустил 9 сентября парламент страны и объявил, что внеочередные выборы пройдут 25 октября. Тем самым президент выполнил главное требование сербских студентов, которые протестуют уже почти два года и чей «Студенческий список» станет главным оппонентом властей на предстоящих выборах. Последние опросы дают преимущество правящей партии, и ее победа позволит Александру Вучичу пересесть из президентского кресла в премьерское, оставаясь у руля, по крайней мере, еще четыре года. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

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Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

«В последние полтора с лишним года Сербия прошла через период потрясений, вызванный не только конфликтом партий внутри страны. При значительном вмешательстве внешних сил мы получили беспорядки, конфликты и в итоге — разделенное общество. Если бы не эти напряженность, разногласия и конфликты, досрочные выборы были бы не нужны. В то же время их откладывание ставит под угрозу проведение в нашей стране Всемирной выставки ЭКСПО-2027» — так президент Александр Вучич, обращаясь в полдень 9 сентября к нации, объяснил необходимость проведения 25 октября досрочных выборов.

Заявление президента большой неожиданностью не стало. Провести досрочное голосование в парламент, полномочия которого истекают только в конце 2027 года, Александр Вучич обещает уже несколько месяцев.

Именно этого требуют сербские студенты, почти два года протестующие по всей стране после трагедии в Нови-Саде 1 ноября 2024 года, когда из-за обрушения железобетонного козырька вокзала погибли 16 человек. Да и выбранная президентом дата голосования оказалась ожидаемой — властям выгодно, чтобы досрочные выборы прошли до второй годовщины трагедии, к которой будут наверняка приурочены новые массовые протесты.

Затягивание президента с назначением досрочного голосования было, очевидно, связано с тем, что проводимые опросы долго не давали правящей Сербской прогрессивной партии преимущества перед движением студентов — «Студенческим списком», который намерен самостоятельно пойти на выборы. Еще в августе, согласно опросу влиятельного белградского издания «Сербская политическая мысль», движение студентов были готовы поддержать около 40% сербов, а правящую партию — 37,5%.

Последние же опросы продемонстрировали иную картину. Известное региональное агентство Faktor plus обещает правящей партии около 47% голосов, а «Студенческому списку» — только 31,5%.

Изменения в настроениях сербов многие эксперты связывают с активно проводимой властями в последнее время кампанией по перетягиванию избирателей на свою сторону. Президент чуть ли не ежедневно объезжает города и села, где раздает щедрые обещания. С 7 сентября каждый совершеннолетний гражданин Сербии может безвозмездно получить от государства 6 тыс. динаров (около €55), и в первый же день, по данным сербского Минфина, было подано 800 тыс. заявок на выплату.

Наблюдатели сходятся во мнении: за все 14 лет пребывания у власти Александр Вучич никогда так активно не участвовал лично в предвыборной кампании, как сейчас, причем даже до того, как эта кампания официально стартовала. Ставки на предстоящих выборах для самого Александра Вучича достаточно высоки. В ближайшее время он, как публично и обещал, намерен подать в отставку с поста президента, его полномочия на этом посту истекают уже будущей весной, а идти на третий срок ему запрещает конституция. И только в случае уверенной победы правящей партии на досрочных выборах Александр Вучич сможет стать премьером и оставаться у руля, по крайней мере, еще четыре года.

На руку Александру Вучичу играет то, что его оппоненты не сумели создать единого фронта и пойдут на выборы несколькими колоннами: студенты — отдельно, оппозиция — отдельно, причем тоже несколькими партиями и блоками.

Атмосферы референдума «за или против Вучича», на которую так рассчитывали противники властей, 25 октября не будет. И это сильно облегчает властям задачу на выборах.

Как считают многие эксперты, власти наверняка воспользуются и атмосферой в Сербии после смерти и похорон в понедельник в Белграде бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича. Проводить в последний путь генерала, осужденного Гаагским трибуналом на пожизненное заключение по обвинению в геноциде и военных преступлениях, пришли десятки тысяч сербов. И хотя в Белграде, отвечая на обвинения Евросоюза в «возвеличивании военного преступника», отрицают, что похороны прошли с государственными почестями, сербские власти, учитывая настроения масс, приняли в их организации самое активное участие.

Многолетний член сербского парламента, а ныне известный политолог Ненад Чанак считает, что похороны Младича позволили власти переломить ситуацию: «Теперь голосование будет не о том, кто виновен в проблемах Сербии, а о том, кто готов защитить нацию, не о том, почему не работают институты системы, а о том, кто выступает против сербских героев».

Косвенным подтверждением этого тезиса может служить и то, что предложение президенту распустить парламент и назначить досрочные выборы сербский премьер Джуро Мацут направил именно 7 сентября, в день похорон Ратко Младича. А мотивировал это предложение «необходимостью вернуть политику с улицы в институты системы».

Геннадий Сысоев