В Пулково задержали пассажира с люксовой одеждой из Рима

В аэропорту Пулково таможенники остановили пассажира с незадекларированной одеждой и обувью известных брендов на сумму более 3 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В трех чемоданах у него нашли мужскую одежду, обувь, барсетки и ремни брендов Burberry, Dior, YSL, Zegna и Stone Island

Фото: Северо-Западное таможенное управление В трех чемоданах у него нашли мужскую одежду, обувь, барсетки и ремни брендов Burberry, Dior, YSL, Zegna и Stone Island

Фото: Северо-Западное таможенное управление

47-летнего россиянина остановили для выборочного контроля в «зеленом» коридоре. В трех чемоданах у него нашли мужскую одежду, обувь, барсетки и ремни брендов Burberry, Dior, YSL, Zegna и Stone Island.

Мужчина рассказал, что купил вещи во время поездки за границу для себя и потратил около 1,5 млн рублей. По его словам, о необходимости декларировать товары он не знал.

Экспертиза показала, что все изделия новые, а их общая стоимость превышает 3 млн рублей. В отношении пассажира возбудили дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ за недекларирование товаров.

Мужчина уже заплатил штраф в размере 356 тыс. рублей. Сейчас он решает вопрос о дальнейшем оформлении обнаруженных товаров.

Отметим, что при въезде в ЕАЭС воздушным транспортом пассажир должен декларировать товары, если их таможенная стоимость превышает €10 тыс. или общий вес составляет более 50 кг.

Карина Дроздецкая