Регоператор ТКО в Удмуртии заложил на покупку дизеля свыше 100 рублей за литр

104,1 руб. за 1 л дизеля заложил регоператор по вывозу ТКО в Удмуртии «Спецавтохозяйство» (САХ) на госзакупку топливных карт. Такая стоимость указана в расчетах начальной максимальной цены контракта (НМЦК). На закупку горючего направят 53 млн руб. С расчетами на портале госзакупок ознакомился «Ъ-Удмуртия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Отметим, что в течение торгов цена может быть снижена до средних значений по рынку. НМЦК на дизель рассчитывалась как среднее по трем коммерческим предложениям (КП) — 87,2, 87,1 и 138,1 руб.

НМЦК на АИ-92 и АИ-95 по КП сложилась на отметке 88,3 и 95,2 руб. за 1 л. Всего САХ планирует закупить 500 тыс. л дизеля, по 10 тыс. л — указанных марок бензина.

Торги разместили 9 сентября. Заявки принимаются в течение девяти дней. Итоги запроса котировок подведут 17 сентября.

Напомним, цены на бензин на частных заправках в Удмуртии доходят до 120-165 руб. По данным сервиса RussiaBase, средняя цена АИ-92 с учетом вертикально-интегрированных сетей, стоимость топлива на АЗС которых регулируется при участии государства, в Ижевске составляет 67,6 руб.

Напомним, вторую неделю в Удмуртии наблюдается нехватка бензина: вместо планируемых 900 т в республику поступает около 800. На этом фоне на заправках наблюдаются большие очереди, в отдельных случаях — до 200 автомобилей в ряд.

Власти Удмуртии связывают дефицит с ремонтом на НПЗ одного из крупнейших поставщиков после прилета дронов. По словам и. о. министра промышленности и торговли Виктора Лашкарева, 8-9 сентября поставщик закончит работы. Постепенно это должно привести к увеличению поставок.

Ранее врио главы Удмуртии Ольга Абрамова назвала ситуацию с бензином в республике «непростой» и заявила, что в моменте «наладить ее невозможно». Напряженная ситуация сложилась в северных районах республики.

Сейчас топливо распределяется по системе: 60% — в районы, 40% — в города. На АЗС направят волонтеров для регулирования потоков транспорта. Ограничения по отпуску бензина «в одни руки» и запрет на канистры сохраняются. Резервы для спецслужб, школьных автобусов и машин скорой помощи есть.