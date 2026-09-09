WSJ: объем отгрузки иранской нефти на танкеры упал на 85% в августе

О падении иранских доходов от экспорта нефти сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на данные мониторинговой платформы Kpler. Согласно этим подсчетам, в августе Иран загрузил на свои танкеры в Персидском заливе на 85% меньше нефти, чем в среднем за период февраль—апрель.

Объемы нефти, отгруженной на танкеры Исламской Республики до возобновления блокады 14 июля, сократились сейчас примерно до 29 млн баррелей (90 млн по состоянию на июль). Эти запасы закончатся уже в октябре. Альтернативные, сухопутные маршруты могут обеспечить экспорт нефти на уровне не более 40 тыс. баррелей в сутки.

Такая ситуация с экспортом нефти, указывает WSJ, бьет по бюджету Ирана, почти треть которого формируется за счет продажи углеводородов. Тегеран в этих обстоятельствах лишается возможности поддерживать курс своей валюты и оплачивать импортные товары, включая сырье для заводов. Официальная инфляция в Исламской Республике уже превышает 80% в годовом исчислении. Международный валютный фонд предсказывает Ирану экономический спад на 5,4% в этом году, что аналитики считают худшим показателем для страны с 1980-х годов.

Подробнее — в материале «Морская блокада осушает иранский бюджет».