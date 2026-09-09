Бьюти-бизнес уходит в тень
Число новосибирских салонов красоты сокращается впервые с 2023 года
Количество парикмахерских в Новосибирской области за год сократилось на 3,5%. Одновременно число случаев ликвидации такого бизнеса выросло в годовом выражении более чем в полтора раза. Участники рынка объясняют динамику повышением налоговой нагрузки, вынуждающей мастеров переходить на частную практику без регистрации ИП или статуса самозанятого.
Повышение базовой ставки НДС заставило владельцев салонов задуматься о юридической форме ведения бизнеса
Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ
Рынок парикмахерских услуг Новосибирской области демонстрирует смену тренда: после трехлетнего роста число действующих салонов начало сокращаться. По данным геосервиса 2ГИС, с сентября 2023 года по сентябрь 2026-го количество точек выросло на 7,5% и достигло 1,9 тыс. Но за последний год этот показатель снизился на 3,5%.
Интерес предпринимателей к бьюти-индустрии снижается, подтверждает аналитика сервиса «Контур.Фокус». По подсчетам экспертов, в январе—июле 2026 года количество ликвидаций салонов красоты в регионе выросло на 86,5% год к году, до 304, тогда как число новых регистраций осталось неизменным.
Ключевым фактором в этой динамике является не падение спроса, а ужесточение налогового контроля в отрасли, считает и. о. руководителя комитета по развитию предприятий индустрии красоты новосибирского отделения «Опоры России» Ксения Васильева.
«Низкая маржинальность — до 20%, налоги и запрет рекламы в соцсетях выдавливают слабых игроков с бьюти-рынка. Отрасль одновременно теряет каналы коммуникации с клиентами и сокращает свои доходы»,— говорит Ксения Васильева.
В 2026 году базовая ставка НДС была повышена с 20% до 22%, а условия применения патентной и упрощенной систем налогообложения существенно ужесточены. В частности, с 1 января компании и индивидуальные предприниматели на УСН (упрощенной системе налогообложения) с годовым доходом свыше 20 млн руб. стали плательщиками НДС. Ранее порог составлял 60 млн руб. Это увеличило налоговую и административную нагрузку небольших предприятий.
«Я поднял цены на четверть, но стал зарабатывать меньше, чем год назад. Налоги выросли, добавились расходы на маркировку, аренда и зарплаты съедают все. Мы перестали открывать новые салоны и теперь думаем только о том, как спасти существующие. Сейчас гораздо выгоднее закрыть салон и отнести деньги в банк под проценты, чем продолжать этот бизнес»,— говорит владелец сети «Народный цирюльник» Павел Симаков.
Одновременно мастера все чаще уходят в коворкинги и работают как самозанятые, говорит Павел Симаков. Сильнее всего это отражается на бизнес-сегменте: спрос из него либо смещается в «эконом», либо вовсе уходит с рынка, добавляет он. Эксперт ожидает, что сокращение рынка продолжится.