Бьюти-бизнес уходит в тень

Количество парикмахерских в Новосибирской области за год сократилось на 3,5%. Одновременно число случаев ликвидации такого бизнеса выросло в годовом выражении более чем в полтора раза. Участники рынка объясняют динамику повышением налоговой нагрузки, вынуждающей мастеров переходить на частную практику без регистрации ИП или статуса самозанятого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Повышение базовой ставки НДС заставило владельцев салонов задуматься о юридической форме ведения бизнеса

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Повышение базовой ставки НДС заставило владельцев салонов задуматься о юридической форме ведения бизнеса

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Рынок парикмахерских услуг Новосибирской области демонстрирует смену тренда: после трехлетнего роста число действующих салонов начало сокращаться. По данным геосервиса 2ГИС, с сентября 2023 года по сентябрь 2026-го количество точек выросло на 7,5% и достигло 1,9 тыс. Но за последний год этот показатель снизился на 3,5%.

Интерес предпринимателей к бьюти-индустрии снижается, подтверждает аналитика сервиса «Контур.Фокус». По подсчетам экспертов, в январе—июле 2026 года количество ликвидаций салонов красоты в регионе выросло на 86,5% год к году, до 304, тогда как число новых регистраций осталось неизменным.

Ключевым фактором в этой динамике является не падение спроса, а ужесточение налогового контроля в отрасли, считает и. о. руководителя комитета по развитию предприятий индустрии красоты новосибирского отделения «Опоры России» Ксения Васильева.

«Низкая маржинальность — до 20%, налоги и запрет рекламы в соцсетях выдавливают слабых игроков с бьюти-рынка. Отрасль одновременно теряет каналы коммуникации с клиентами и сокращает свои доходы»,— говорит Ксения Васильева.

В 2026 году базовая ставка НДС была повышена с 20% до 22%, а условия применения патентной и упрощенной систем налогообложения существенно ужесточены. В частности, с 1 января компании и индивидуальные предприниматели на УСН (упрощенной системе налогообложения) с годовым доходом свыше 20 млн руб. стали плательщиками НДС. Ранее порог составлял 60 млн руб. Это увеличило налоговую и административную нагрузку небольших предприятий.

«Я поднял цены на четверть, но стал зарабатывать меньше, чем год назад. Налоги выросли, добавились расходы на маркировку, аренда и зарплаты съедают все. Мы перестали открывать новые салоны и теперь думаем только о том, как спасти существующие. Сейчас гораздо выгоднее закрыть салон и отнести деньги в банк под проценты, чем продолжать этот бизнес»,— говорит владелец сети «Народный цирюльник» Павел Симаков.

Одновременно мастера все чаще уходят в коворкинги и работают как самозанятые, говорит Павел Симаков. Сильнее всего это отражается на бизнес-сегменте: спрос из него либо смещается в «эконом», либо вовсе уходит с рынка, добавляет он. Эксперт ожидает, что сокращение рынка продолжится.

Лолита Белова