В МЧС предупредили о сильных дождях в Петербурге 10 сентября

В Петербурге 10 сентября ожидаются дожди, местами сильные. Об ухудшении погодных условий предупредило ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу со ссылкой на Северо-Западное УГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Температура составит днем +15...+20 градусов

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ Температура составит днем +15...+20 градусов

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Спасатели рекомендуют петербуржцам учитывать прогноз погоды при планировании поездок и соблюдать осторожность.

Согласно прогнозам синоптиков Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг, 10 сентября, ожидается облачная погода. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +11...+16 градусов, днем +15...+20 градусов, на юго-востоке местами до +23 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится.

Карина Дроздецкая