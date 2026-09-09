Жительница Великого Новгорода пришла к приставам с осиновым колом в сумке

В Великом Новгороде женщина попыталась пронести осиновый кол в административное здание судебных приставов. Необычный случай произошел на пропускном посту, сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Осиновый кол обнаружили в сумке посетительницы здания приставов в Великом Новгороде

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Осиновый кол обнаружили в сумке посетительницы здания приставов в Великом Новгороде

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Посетительница пришла на прием на улицу Стратилатовскую, 19. Во время досмотра ее вещей сотрудники обнаружили в боковом кармане сумки осиновый кол.

На вопрос приставов о назначении необычного предмета женщина лишь улыбнулась и не стала объяснять, зачем он ей понадобился. На прием новгородку пропустили после того, как кол изъяли.

Всего в первом полугодии 2026 года сотрудники УФССП зафиксировали 808 попыток пронести в здания судов и подразделений судебных приставов опасные предметы. Среди них были газовое и травматическое оружие, электрошокеры, отвертки, ножи и другие колюще-режущие предметы.

Матвей Николаев