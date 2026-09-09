Мосбиржа с 14 сентября включит акции «Дом.РФ» в индекс создания стоимости

С 14 сентября акции «Дом.РФ» войдут в базу расчета индекса Мосбиржи создания стоимости (MOEX Value Building Index, MVBI). Об этом сообщила пресс-служба торговой площадки.

«Включение акций "Дом.РФ" в базу расчета индекса создания стоимости – знак доверия со стороны рынка. "Дом.РФ" обладает уникальным потенциалом повышения акционерной стоимости за счет эффективного роста бизнеса, высокого качества корпоративного управления и информационной прозрачности»,— прокомментировал гендиректор корпорации Виталий Мутко.

«Дом.РФ» провел IPO в ноябре 2025 года. Бумаги компании включены в котировальный список первого уровня. Они также входят в состав 15 индексов акций Мосбиржи.

В 2025 году Банк России совместно с Мосбиржей сформировали программу по созданию акционерной стоимости. Она необходима для развития корпоративной культуры эмитентов и повышения их инвестиционной привлекательности. В программу уже включены «Яндекс», Мосбиржа, МТС-банк, «Промомед», Сбербанк, «Эйч Эф Джи» (головная структура бренда Henderson) и «Эн+ Груп».