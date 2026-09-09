В Сербии распустили парламент перед выборами

Президент Сербии Александр Вучич официально распустил парламент страны — Народную скупщину. Парламентские выборы назначены на 25 октября, заявил господин Вучич во время обращения к нации.

«Указ вступает в силу со дня его публикации. Объявляю о проведении выборов депутатов парламента и назначаю их на 25 октября»,— сказал сербский президент. По его словам, внеочередные выборы не были бы столько необходимы, не будь в стране «такой напряженности» и «таких политических конфликтов».

Роспуск парламента — это необходимое условие для проведения досрочных выборов в Сербии. Изначально голосование было назначено на 2027 год. Александр Вучич, президентский срок которого истекает в следующем году, назначен правящей Сербской прогрессивной партией кандидатом на пост премьера на грядущих выборах.