В «Крестах» началась реставрация исторического комплекса

В «Крестах» начались реставрационные работы. После их завершения на территории планируют создать культурно-деловой кластер с пространствами для творчества и образования, офисами, гостиницей и музеем, сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Исторический облик комплекса станет основой будущего пространства

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Исторический облик комплекса станет основой будущего пространства

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Первыми начали реставрировать входную группу, дома для надзирателей, а также здания бани и прачечной. Исторический облик комплекса станет основой будущего пространства. Кроме того, в планах строительство подземного пешеходного перехода через Арсенальную набережную и создание причала «Кресты». По словам господина Пиотровского, это позволит добираться до территории кластера в том числе по воде.

«Кресты» оставались местом лишения свободы до 2022 года. После здания передали госкомпании «Дом.РФ». В марте 2025 года комплекс продали на торгах застройщику «КВС». Компания заявляла о планах создать здесь общественный центр мирового уровня. Инвестиции в проект оценивались примерно в 15 млрд рублей, срок реализации — в пять лет.

Концепцию оформления новых «Крестов» разрабатывает студия Артемия Лебедева. Логотип будущего пространства представили на Петербургском международном экономическом форуме.

Ранее «Ъ Северо-Запад», показывал, как выглядит один из самых известных тюремных комплексов города перед началом нового этапа своей истории.

Карина Дроздецкая