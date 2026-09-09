Трофи-тур FONBET Кубка России добрался до Адыгеи

Российский футбольный союз (РФС) и FONBET продолжили тур Кубка России по футболу. На этот раз трофей прибыл в Адыгею, где в среду, 9 сентября, пройдет матч четвертого круга «пути регионов» турнира между майкопской «Дружбой» и красноярским «Енисеем».

Путешествие кубка по республике стартовало с высоты около 1800 метров над уровнем моря с перевала Азишский, или, как его иногда называют, «Каменных ворот». Затем он спустился на рафте по Гранитному каньону — одной из наиболее живописных локаций республики. Сопровождали трофей амбассадоры РФС, бывшие футболисты сборной России Андрей Аршавин, Александр Филимонов и Ари.

Также в ходе адыгейского тура кубок побывал на заводе натуральных соков и лимонадов в Тахтамукайском районе республики и на предприятии по производству картона и гофроупаковки «Картонтара», где гостям вручили картонную копию трофея. Позже оригинал проследовал в музей-мастерскую единственной в России женщины-оружейника Аси Еутых. А оттуда — в республиканскую школу по очень популярному в Адыгее дзюдо. Там амбассадорам вручили именные кимоно. Воспитанник школы, олимпийский чемпион Рио-2016 Беслан Мудранов преподал гостям мастер-класс.

Наконец, в среду трофи-тур продолжается визитом на завод по производству знаменитых адыгейских сыров в Гиагинском районе и мастер-классом по адыгским танцам от государственного академического ансамбля «Нальмэс». А завершится путешествие в местной школе для детей с ограниченными возможностями здоровья и учащихся республиканских футбольных школ. Там урок дадут уже амбассадоры РФС.

Трофи-тур Кубка России по футболу впервые был организован РФС и FONBET осенью 2022 года. Дебютной локацией стала Самара. В нынешнем сезоне это уже третий футбольный праздник с путешествием трофея. Первый состоялся в середине августа в Кабардино-Балкарии. Он был приурочен к матчу «Спартак-Нальчик»—«Алания», который, вероятно, стал ярчайшей встречей «пути регионов» в новом розыгрыше. До 87-й минуты хозяева уступали со счетом 0:3, но сумели перевернуть ход игры и успели сравнять счет, а в серии пенальти добыли победу. Продолжились странствия Кубка России в конце августа в Астраханской области. Там вновь играл «Спартак-Нальчик», но на этот раз не смог совершить чуда, оказавшись позади со счетом 0:3 в гостевом матче против «Волгаря». Так противостояние и завершилось.

Матч между «Дружбой» и «Енисеем» начнется в 19:30 по московскому времени. Он завершит состоящий из 11 встреч игровой день Кубка России.

Арнольд Кабанов