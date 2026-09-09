При взрыве на гидроэлектростанции в Швейцарии пострадали два человека

На гидроэлектростанции на юге Швейцарии произошел взрыв. Ранения получили два человека, сообщает местная телерадиокомпания RSI со ссылкой на полицию.

ЧП случилось в деревне Пиотта в долине Левентина. Взрыв привел к обрушению части здания. На месте ведутся спасательные работы. Пострадавшие получили серьезные травмы, рассказали в полиции.

По предварительным данным, мог взорваться трансформатор во время пусконаладочных испытаний. Издание 20min уточняет, что причиной была неисправность электропроводки трансформатора. При этом пока неясно, произошел ли взрыв на старой электростанции или на новой, ввод которой в эксплуатацию запланирован на 2027 год.