Сингапурец признался в крупнейшей для США краже биткойнов на $245 млн

Гражданин Сингапура признал свою вину по делу о крупнейшей в истории США краже криптовалюты у частного лица. Как сообщает ABC News, 22-летнему Мэлоуну Ламу грозит до 20 лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэлоун Лам

Фото: Broward County Sheriff's Office Мэлоун Лам

Фото: Broward County Sheriff's Office

По данным следствия, хакер Мэлоун Лам, бросивший школу в Сингапуре в 14 лет, приехал в США в 2023 году в качестве туриста и остался в стране после истечения срока визы. Общаясь в соцсетях и играя в онлайн-игры, Мэлоун Лам собрал международную группировку из таких же молодых хакеров. Они взламывали базы данных, похищали криптокошельки, проникали в квартиры и дома для кражи документов.

В августе 2024 года группировка выбрала в качестве жертвы крупного инвестора из Вашингтона. Под видом сотрудников службы безопасности Google и криптобиржи Gemini им удалось убедить инвестора установить программу удаленного доступа AnyDesk. Получив доступ к компьютеру злоумышленники вывели со счетов мужчины 4,1 тыс. биткойнов на $245 млн.

Похищенные средства хакеры потратили на развлечения и дорогие покупки. По данным следствия, они тратили по $500 тыс. за одну ночь в ночном клубе, купили более 30 автомобилей, наручные часы за $2 млн, сумки Hermes Birkin, одежду на десятки тысяч долларов, а также арендовали дорогие дома в Лос-Анджелесе и Майами, путешествовали на частных самолетах, нанимали личную охрану и т. п.

В сентябре 2024 года Мэлоуна Лама арестовали агенты ФБР. К настоящему моменту арестовано большинство его сообщников, части из них предъявлены обвинения. 11 человек уже признали свою вину. Двоим уже вынесены приговоры — шесть лет лишения свободы. Всего по делу проходит 18 человек из разных стран мира.

Алена Миклашевская