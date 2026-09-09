В Калининградской области предложили разрешить катерам проход на Балтийскую косу через канал

Власти Калининградской области предложили внести изменения в действующий запрет на пребывание физических лиц в территориальном море. Губернатор региона Алексей Беспрозванных предлагает разрешить транзит маломерных судов по участку Калининградского морского канала в районе Балтийска. Соответствующий проект указа опубликован на региональном портале проектов нормативных правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Калининградской области предложили разрешить катерам проход через Калининградский морской канал

Фото: Оксана Зуйко / Коммерсантъ В Калининградской области предложили разрешить катерам проход через Калининградский морской канал

Фото: Оксана Зуйко / Коммерсантъ

Изменения позволят катерам проходить через канал в районе Балтийской косы. Исключение из действующего запрета предлагается установить для маломерных судов, следующих по участку канала от линии, соединяющей оконечности Северного и Южного молов, до пикета 77.

В том числе речь идет о судах, направляющихся в морской пункт пропуска Калининград в Балтийске для прохождения пограничного, таможенного и других видов контроля.

Для транзитного прохода владельцам маломерных судов потребуется оборудовать их техническими средствами контроля, обеспечивающими постоянную автоматическую передачу данных о местоположении в государственные системы мониторинга. Кроме того, на судах необходимо будет обеспечить радиовахту на установленных каналах связи ОВЧ.

Согласно проекту, новые правила вступят в силу со дня официального опубликования указа губернатора.

Матвей Николаев